Nagy a baj: súlyos bizonyítékot tártak fel a tudósok, ezért ilyen extrém az időjárás

Az óceánok szerepe kulcsfontosságú a klímarendszerben. A légkörben felhalmozódó üvegházhatású gázok által csapdába ejtett többlet hő több mint 90%-át a tengerek nyelik el. Ezért az óceánok hőtartalma az egyik legmegbízhatóbb mutatója a hosszú távú éghajlatváltozásnak: sokkal stabilabb jelzést ad, mint az évről évre ingadozó felszíni hőmérséklet.

A kutatásban három kontinens 31 intézményének több mint 50 tudósa vett részt. Mindegyik nemzetközi adatközpont és független kutatócsoport ugyanarra a következtetésre jutott:

a 2025-ös óceánhőtartalom minden korábbi értéket felülmúlt, és a melegedés egyértelműen folytatódik.

Forrás: phys.org

A melegedés azonban térben nagyon egyenetlen. 2025-ben a globális óceánterület mintegy 16%-án mérték a valaha regisztrált legmagasabb hőtartalmat, és a terület további 33%-án a három legmelegebb év valamelyikéhez tartozó értéket. Kiemelten erősen melegedett a trópusi és a déli Atlanti-óceán, az Északi-Csendes-óceán egyes térségei, valamint a Déli-óceán.

Az összképet az 1990-es évektől kezdve erősödő melegedési trend határozza meg. Az óceán felső, nagyjából 2000 méteres rétegének hőtartalma évtizedek óta szinte folyamatosan emelkedik, és az emelkedés üteme is enyhe gyorsulást mutat. 2025 már sorban a kilencedik egymást követő év, amikor rekordmagas óceánhőtartalmat mértek.

A felszíni tengervíz-hőmérséklet (SST) globális éves átlaga 2025-ben a műszeres mérések történetében a harmadik legmelegebb érték volt, körülbelül 0,5 °C-kal a 1981–2010-es átlag felett. A 2025-ös érték kevéssel elmarad a 2023-as és 2024-es rekordszintektől, elsősorban azért, mert a trópusi Csendes-óceán térségében az El Niño jelenség La Niñára váltott át, ami átmenetileg visszafogta a globális átlagos felszíni melegedést.

A tengerfelszín hőmérséklete közvetlenül befolyásolja a világszerte tapasztalható időjárási mintázatokat.

A melegebb felszín fokozza a párolgást, több nedvességet juttat a légkörbe, és kedvez a hevesebb esőzéseknek és trópusi ciklonok kialakulásának.

2025-ben mindez jelentősen hozzájárult

a Délkelet-Ázsiát sújtó áradásokhoz,

a Közel-Kelet egyes térségeiben kialakult aszályhoz,

valamint Mexikó és az északnyugati csendes-óceáni partvidék áradásaihoz.

A növekvő óceánhőtartalom következményei messzire nyúlnak. A melegebb víz kitágul, ami közvetlenül emeli a globális tengerszintet. A felmelegedő tengerek fokozzák és elnyújtják a hőhullámokat, és erősebbé teszik a szélsőséges időjárási eseményeket azáltal, hogy több hőt és nedvességet biztosítanak a légkör számára. Amíg a Föld energiamérlege pozitív – vagyis több hő érkezik és marad a rendszerben, mint amennyi távozik –,

az óceánok hőtartalma tovább fog emelkedni, és az újabb rekordok gyakorlatilag elkerülhetetlenek.

A részletes eredményeket az Advances in Atmospheric Sciences folyóirat "Ocean Heat Content Changes" című külön gyűjteményében teszik közzé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images