Nagy a baj: súlyos bizonyítékot tártak fel a tudósok, ezért ilyen extrém az időjárás

Az óceánok szerepe kulcsfontosságú a klímarendszerben. A légkörben felhalmozódó üvegházhatású gázok által csapdába ejtett többlet hő több mint 90%-át a tengerek nyelik el. Ezért az óceánok hőtartalma az egyik legmegbízhatóbb mutatója a hosszú távú éghajlatváltozásnak: sokkal stabilabb jelzést ad, mint az évről évre ingadozó felszíni hőmérséklet.
A kutatásban három kontinens 31 intézményének több mint 50 tudósa vett részt. Mindegyik nemzetközi adatközpont és független kutatócsoport ugyanarra a következtetésre jutott:
a 2025-ös óceánhőtartalom minden korábbi értéket felülmúlt, és a melegedés egyértelműen folytatódik.
A melegedés azonban térben nagyon egyenetlen. 2025-ben a globális óceánterület mintegy 16%-án mérték a valaha regisztrált legmagasabb hőtartalmat, és a terület további 33%-án a három legmelegebb év valamelyikéhez tartozó értéket. Kiemelten erősen melegedett a trópusi és a déli Atlanti-óceán, az Északi-Csendes-óceán egyes térségei, valamint a Déli-óceán.
Az összképet az 1990-es évektől kezdve erősödő melegedési trend határozza meg. Az óceán felső, nagyjából 2000 méteres rétegének hőtartalma évtizedek óta szinte folyamatosan emelkedik, és az emelkedés üteme is enyhe gyorsulást mutat. 2025 már sorban a kilencedik egymást követő év, amikor rekordmagas óceánhőtartalmat mértek.
A felszíni tengervíz-hőmérséklet (SST) globális éves átlaga 2025-ben a műszeres mérések történetében a harmadik legmelegebb érték volt, körülbelül 0,5 °C-kal a 1981–2010-es átlag felett. A 2025-ös érték kevéssel elmarad a 2023-as és 2024-es rekordszintektől, elsősorban azért, mert a trópusi Csendes-óceán térségében az El Niño jelenség La Niñára váltott át, ami átmenetileg visszafogta a globális átlagos felszíni melegedést.
A tengerfelszín hőmérséklete közvetlenül befolyásolja a világszerte tapasztalható időjárási mintázatokat.
A melegebb felszín fokozza a párolgást, több nedvességet juttat a légkörbe, és kedvez a hevesebb esőzéseknek és trópusi ciklonok kialakulásának.
2025-ben mindez jelentősen hozzájárult
- a Délkelet-Ázsiát sújtó áradásokhoz,
- a Közel-Kelet egyes térségeiben kialakult aszályhoz,
- valamint Mexikó és az északnyugati csendes-óceáni partvidék áradásaihoz.
A növekvő óceánhőtartalom következményei messzire nyúlnak. A melegebb víz kitágul, ami közvetlenül emeli a globális tengerszintet. A felmelegedő tengerek fokozzák és elnyújtják a hőhullámokat, és erősebbé teszik a szélsőséges időjárási eseményeket azáltal, hogy több hőt és nedvességet biztosítanak a légkör számára. Amíg a Föld energiamérlege pozitív – vagyis több hő érkezik és marad a rendszerben, mint amennyi távozik –,
az óceánok hőtartalma tovább fog emelkedni, és az újabb rekordok gyakorlatilag elkerülhetetlenek.
A részletes eredményeket az Advances in Atmospheric Sciences folyóirat "Ocean Heat Content Changes" című külön gyűjteményében teszik közzé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Már Kína adja el a legtöbb autót a világon, de veszélyek fenyegetik a felívelést
Problémák vannak a motorháztető alatt.
Alpesi tűzvész után riadót fújnak: ilyen hiányosságokkal küzd Magyarország tűzbiztonsága
Az ÉVOSZ átfogó vizsgálatot sürget a közösségi létesítményekben.
Nehéz döntést hozott meg a NASA, ilyen esetre még nem volt példa a Nemzetközi Űrállomáson
Rendkívüli sajtótájékoztatón közölték a részleteket.
Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?
Sérülést szenvedett a támadás kulcsfontosságú szereplője.
Befagyott a boltok forgalma az év végéhez közeledve
Havi alapon gyakorlatilag stagnált.
Fontos levelet kapott Orbán Viktor: Magyarországra jöhet Donald Trump elnök
Hamarosan jöhet a konkrét bejelentés.
Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU
A gazdasági kapcsolatoknál nagyon komoly korlátozásokról döntene Brüsszel.
Bejelentette Trump: fegyverrel is hajlandó megvédeni Ukrajnát – De van egy fontos feltétel
Ukrajna sem örülhet túlságosan.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.