  • Megjelenítés
FONTOS Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma
Nagy a baj: súlyos bizonyítékot tártak fel a tudósok, ezért ilyen extrém az időjárás
Globál

Nagy a baj: súlyos bizonyítékot tártak fel a tudósok, ezért ilyen extrém az időjárás

Portfolio
2025-ben újabb rekord született: egy friss nemzetközi elemzés szerint a Föld óceánjai a modern mérések kezdete óta még soha nem tároltak annyi hőt, mint ebben az évben - írja a Phys.org. A hőmennyiség 23 zettajoule-lal nőtt, ami nagyjából 37 évnyi, 2023-as szintű globális energiafelhasználásnak felel meg.

Az óceánok szerepe kulcsfontosságú a klímarendszerben. A légkörben felhalmozódó üvegházhatású gázok által csapdába ejtett többlet hő több mint 90%-át a tengerek nyelik el. Ezért az óceánok hőtartalma az egyik legmegbízhatóbb mutatója a hosszú távú éghajlatváltozásnak: sokkal stabilabb jelzést ad, mint az évről évre ingadozó felszíni hőmérséklet.

A kutatásban három kontinens 31 intézményének több mint 50 tudósa vett részt. Mindegyik nemzetközi adatközpont és független kutatócsoport ugyanarra a következtetésre jutott:

a 2025-ös óceánhőtartalom minden korábbi értéket felülmúlt, és a melegedés egyértelműen folytatódik.

oceanhotartalom heat ocean
Forrás: phys.org

A melegedés azonban térben nagyon egyenetlen. 2025-ben a globális óceánterület mintegy 16%-án mérték a valaha regisztrált legmagasabb hőtartalmat, és a terület további 33%-án a három legmelegebb év valamelyikéhez tartozó értéket. Kiemelten erősen melegedett a trópusi és a déli Atlanti-óceán, az Északi-Csendes-óceán egyes térségei, valamint a Déli-óceán.

Még több Globál

Csúnyán leszerepelt az orosz légvédelem Amerika ellen, hatalmas pofont kapott a hadiipar - Tényleg ilyen rosszak az orosz fegyverek?

Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Elindult Putyin megtorlása: kilőtték az Oresnyiket, vallott Ukrajna a károkról

Az összképet az 1990-es évektől kezdve erősödő melegedési trend határozza meg. Az óceán felső, nagyjából 2000 méteres rétegének hőtartalma évtizedek óta szinte folyamatosan emelkedik, és az emelkedés üteme is enyhe gyorsulást mutat. 2025 már sorban a kilencedik egymást követő év, amikor rekordmagas óceánhőtartalmat mértek.

A felszíni tengervíz-hőmérséklet (SST) globális éves átlaga 2025-ben a műszeres mérések történetében a harmadik legmelegebb érték volt, körülbelül 0,5 °C-kal a 1981–2010-es átlag felett. A 2025-ös érték kevéssel elmarad a 2023-as és 2024-es rekordszintektől, elsősorban azért, mert a trópusi Csendes-óceán térségében az El Niño jelenség La Niñára váltott át, ami átmenetileg visszafogta a globális átlagos felszíni melegedést.

A tengerfelszín hőmérséklete közvetlenül befolyásolja a világszerte tapasztalható időjárási mintázatokat.

A melegebb felszín fokozza a párolgást, több nedvességet juttat a légkörbe, és kedvez a hevesebb esőzéseknek és trópusi ciklonok kialakulásának.

2025-ben mindez jelentősen hozzájárult

  • a Délkelet-Ázsiát sújtó áradásokhoz,
  • a Közel-Kelet egyes térségeiben kialakult aszályhoz,
  • valamint Mexikó és az északnyugati csendes-óceáni partvidék áradásaihoz.

A növekvő óceánhőtartalom következményei messzire nyúlnak. A melegebb víz kitágul, ami közvetlenül emeli a globális tengerszintet. A felmelegedő tengerek fokozzák és elnyújtják a hőhullámokat, és erősebbé teszik a szélsőséges időjárási eseményeket azáltal, hogy több hőt és nedvességet biztosítanak a légkör számára. Amíg a Föld energiamérlege pozitív – vagyis több hő érkezik és marad a rendszerben, mint amennyi távozik –,

az óceánok hőtartalma tovább fog emelkedni, és az újabb rekordok gyakorlatilag elkerülhetetlenek.

A részletes eredményeket az Advances in Atmospheric Sciences folyóirat "Ocean Heat Content Changes" című külön gyűjteményében teszik közzé.

Kapcsolódó cikkünk

Mi köze a Golf-áramlatnak egy ország nemzetbiztonságához? – A homokba dugják a fejüket a döntéshozók

Vészjósló figyelmeztetés: visszafordíthatatlan folyamatok indultak el a Föld klímarendszerében

A globális felmelegedés hatása az El Niño/La Niña jelenségre: jelentős változások küszöbén állunk?

Visszafordíthatatlan összeomlás felé tartunk, a tudósok utolsó figyelmeztetése is megérkezett

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility