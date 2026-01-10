Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak

Memduh Akcay, az ankarai önkormányzat vízügyi igazgatóságának főigazgatója elmondta, hogy
2025 év rekordszárazságot hozott. A gátakat tápláló vízmennyiség történelmi mélypontra süllyedt, 182 millió köbméterre esett vissza 2025-ben, szemben a korábbi évek 400-600 millió köbméterével. Ez az elmúlt 50 év legszárazabb időszaka.
A város szűkös vízkészleteinek megőrzése érdekében, ahol a gátak töltöttségi szintje 1,12 százalékra esett vissza, egyes városrészekben naponta több órára elzárják a csapokat egy rotációs rendszer szerint, ami miatt sok lakos kénytelen sorban állni a közkútaknál, hogy feltöltse a palackjait.
Ezek a jelenetek arra késztették Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy "tehetetlennek" nevezze a fő ellenzéki párt által vezetett ankarai önkormányzat vezetőit.
A városvezetés elutasította ezeket a kritikákat, és azt állította, hogy Ankara a klímaváltozás és a népesség növekedésének következményeit szenvedi; a lakosság az 1990-es évek óta megduplázódott, és megközelítette 6 milliót.
A csapadékmennyiség csökkenése mellett a csapadékmennyiség ingadozása, a havazás csökkenése és a csapadék gyors elfolyása (az urbanizáció miatt) is megakadályozza a gátak hatékony feltöltését
- magyarázta Akcay.
Egy új szivattyúzási rendszernek köszönhetően, amely lehetővé teszi a víztározókban lévő víz felhasználását a minimálisan szükséges szint alatt is, lesz víz a hétvégén, de ha továbbra sem lesz csapadék, a probléma huzamosan fennmarad - közölte az ankarai városháza.
A tavalyi évben Törökország nagy részén ugyancsak történelmi szárazság volt tapasztalható. A nyugat-törökországi Izmir város önkormányzata - az ország harmadik legnagyobb települése az Égei-tenger partján - tavaly nyár óta rendel el napi vízszüneteket.
Címlapkép forrása: Cagri Korucu/Anadolu via Getty Images
Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Venzeuela érdekében
A venezuelai olajbevételeket védi az elnök.
Jön az újabb hideghullám: néhol -20 fokig eshet a hőmérséklet Magyarországon
A következő egy-két éjszaka is hideg lesz.
Összeül az ENSZ BT az oroszok újabb húzása miatt
Az ukrán külügyminiszter jelentette be.
Évtizedekig próbálták leváltani a legendás amerikai fegyvert – Egészen különleges okokból dőlt be a projekt
Hiába születtek kiváló koncepciók, az elmúlt évekig nem tudták kiütni az amerikai sztárfegyvert.
Mi lesz a gázszámlákkal? Megszólalt az MVM a zord idő miatt
Nem veszik el a kedvezményes mennyiség.
Hármas környezeti kihívással kell megküzdenie a bolygónknak – Hogyan lehet ebből kiút?
A klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése és a szennyezés egymással összefüggő kihívások.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.