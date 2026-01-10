  • Megjelenítés
Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak
Globál

Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak

MTI
A török fővárosban, Ankarában több hete bevezetett vízszünetek a rekordmértékű szárazság következményei - közölte szombaton egy városi tisztségviselő, elutasítva a rossz gazdálkodással kapcsolatos vádakat.

Memduh Akcay, az ankarai önkormányzat vízügyi igazgatóságának főigazgatója elmondta, hogy

2025 év rekordszárazságot hozott. A gátakat tápláló vízmennyiség történelmi mélypontra süllyedt, 182 millió köbméterre esett vissza 2025-ben, szemben a korábbi évek 400-600 millió köbméterével. Ez az elmúlt 50 év legszárazabb időszaka.

A város szűkös vízkészleteinek megőrzése érdekében, ahol a gátak töltöttségi szintje 1,12 százalékra esett vissza, egyes városrészekben naponta több órára elzárják a csapokat egy rotációs rendszer szerint, ami miatt sok lakos kénytelen sorban állni a közkútaknál, hogy feltöltse a palackjait.

Ezek a jelenetek arra késztették Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy "tehetetlennek" nevezze a fő ellenzéki párt által vezetett ankarai önkormányzat vezetőit.

Még több Globál

Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Venzeuela érdekében

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Összeül az ENSZ BT az oroszok újabb húzása miatt

A városvezetés elutasította ezeket a kritikákat, és azt állította, hogy Ankara a klímaváltozás és a népesség növekedésének következményeit szenvedi; a lakosság az 1990-es évek óta megduplázódott, és megközelítette 6 milliót.

A csapadékmennyiség csökkenése mellett a csapadékmennyiség ingadozása, a havazás csökkenése és a csapadék gyors elfolyása (az urbanizáció miatt) is megakadályozza a gátak hatékony feltöltését

- magyarázta Akcay.

Egy új szivattyúzási rendszernek köszönhetően, amely lehetővé teszi a víztározókban lévő víz felhasználását a minimálisan szükséges szint alatt is, lesz víz a hétvégén, de ha továbbra sem lesz csapadék, a probléma huzamosan fennmarad - közölte az ankarai városháza.

A tavalyi évben Törökország nagy részén ugyancsak történelmi szárazság volt tapasztalható. A nyugat-törökországi Izmir város önkormányzata - az ország harmadik legnagyobb települése az Égei-tenger partján - tavaly nyár óta rendel el napi vízszüneteket.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy a baj: súlyos bizonyítékot tártak fel a tudósok, ezért ilyen extrém az időjárás

Mi köze a Golf-áramlatnak egy ország nemzetbiztonságához? – A homokba dugják a fejüket a döntéshozók

Kiderült, miért omlott össze az egyik legősibb civilizáció

A globális felmelegedés hatása az El Niño/La Niña jelenségre: jelentős változások küszöbén állunk?

Címlapkép forrása: Cagri Korucu/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton
Megjött a figyelmeztetés: csak az induljon útnak, akinek muszáj!
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility