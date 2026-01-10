Kijev mindent egy lapra tesz fel: gigantikus üzletet ajánlanak az amerikaiaknak, hamarosan megszülethet az egyezség

Ukrajna európai szövetségesei támogatásával igyekszik kezdeményező szerepet vállalni a béketárgyalásokon, miután 2025 novemberében napvilágot látott egy orosz–amerikai békejavaslat. A Kijev bevonása nélkül készült dokumentum olyan orosz követeléseket tartalmazott, amelyek gyakorlatilag az ukrán kapitulációval értek volna fel. Kijev abban bízik, hogy a gazdasági diplomácia eszközeivel szilárd biztonsági garanciákat tud kiharcolni az Egyesült Államoktól egy újratárgyalt békekeret részeként. A gazdasági megállapodás jól illeszkedik a Trump-kormányzat üzletközpontú külpolitikai megközelítéséhez is.

Zelenszkij december végén vetette fel a Gazdasági prosperitási tervet, amelyet a gazdasági talpra állást, a munkahelyek újjáteremtését és a mindennapi élet újraindítását szolgáló átfogó csomagként mutatott be. Az ukrán elnök eredetileg a Fehér Házban szerette volna aláírni a megállapodást, ám európai szövetségesei végül Davost javasolták megfelelőbb helyszínként, hogy elkerüljék az elhamarkodott döntéseket.

Ukrán tisztviselők becslése szerint az ország újjáépítéséhez tíz év alatt mintegy 800 milliárd dollárra lesz szükség, ami nagyjából a háború előtti hazai össztermék négyszeresének felel meg.

A prosperitási terv állami források és magánbefektetések együttes mozgósítására épülne.

A most előkészített megállapodás a 2025-ben létrejött úgynevezett ásványkincs-egyezmény mintáját követi, amely egy amerikai–ukrán újjáépítési alapon keresztül kedvezményes hozzáférést biztosított az amerikai befektetőknek az ukrajnai projektekhez. Ez a konstrukció már az első eredményeket is meghozta: Ukrajna január 9-én egy lítiumkitermelési projektet ítélt oda egy befektetői konzorciumnak, amelynek tagja a TechMet, egy amerikai kormányzati támogatással működő bányászati vállalat is.

Címlapkép forrása: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images