Összeül az ENSZ BT az oroszok újabb húzása miatt
Összeül az ENSZ BT az oroszok újabb húzása miatt

Január 12-én rendkívüli ülést tart az ENSZ Biztonsági Tanácsa Oroszország legutóbbi nagyszabású ukrajnai rakétatámadása miatt, amelyben Moszkva közepes hatótávolságú, Oresnyik típusú ballisztikus rakétát is bevetett.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szombaton jelentette be, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa január 12-én rendkívüli ülést tart Oroszország legutóbbi nagyszabású támadása miatt Ukrajna ellen.

A külügyminiszter szerint az ülésen Oroszország azon lépéseit vitatják meg, amelyek súlyosan sértik az ENSZ Alapokmányát.

Szibiga az X közösségi oldalon közölte, hogy a legutóbbi támadás során Moszkva Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát is bevetett.

Forrás: Reuters

