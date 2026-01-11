  • Megjelenítés
Felszólítást küldött Donald Trump!
Felszólítást küldött Donald Trump!

MTI
Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokkal való megegyezésre szólította fel Kubát, miután az elveszítette legnagyobb támogatójaként Venezuelát.

Az elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán vasárnap tett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy

a jövőben Kuba nem számíthat a Venezuelából érkező segítségre kőolaj és pénz formájában.

Kuba sok éven keresztül élt a Venezuelából érkező nagy mennyiségű kőolajon és pénzen. Cserébe "biztonsági szolgálatot" nyújtott a két utolsó venezuelai diktátor számára"

- írta Donald Trump, hozzátéve, hogy ennek most vége szakadt.

Emlékeztetett arra, hogy a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására az év elején indított amerikai katonai akció során számos kubai halt meg, aki az államfő biztonságáért volt felelős. Hozzátette, hogy Venezuelának többé nem lesz szüksége a kubaiak által nyújtott védelemre, mert "most ott van az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadseregével, hogy megvédje őket, és amit meg is fog tenni".

Nem lesz több olaj vagy pénz Kubának - zéró! Javaslom, hogy kössenek egyezséget, még mielőtt túl késő lesz"

- fogalmazott Donald Trump.

Címlapkép forrása: EU

