Felszólítást küldött Donald Trump!

Az elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán vasárnap tett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy
a jövőben Kuba nem számíthat a Venezuelából érkező segítségre kőolaj és pénz formájában.
Kuba sok éven keresztül élt a Venezuelából érkező nagy mennyiségű kőolajon és pénzen. Cserébe "biztonsági szolgálatot" nyújtott a két utolsó venezuelai diktátor számára"
- írta Donald Trump, hozzátéve, hogy ennek most vége szakadt.
Emlékeztetett arra, hogy a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására az év elején indított amerikai katonai akció során számos kubai halt meg, aki az államfő biztonságáért volt felelős. Hozzátette, hogy Venezuelának többé nem lesz szüksége a kubaiak által nyújtott védelemre, mert "most ott van az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadseregével, hogy megvédje őket, és amit meg is fog tenni".
Nem lesz több olaj vagy pénz Kubának - zéró! Javaslom, hogy kössenek egyezséget, még mielőtt túl késő lesz"
- fogalmazott Donald Trump.
