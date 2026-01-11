Keményen odaszólt Trumpnak a német vezető

A nemzetközi jog alapelvei mindenkire vonatkoznak, így az Egyesült Államokra is – jelentette ki Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár vasárnap. Ezzel Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseire utalt.
Kizárólag Dánia és Grönland dönthet Grönland jövőjéről. A területi szuverenitást és a területi integritást tiszteletben kell tartani
– mondta Klingbeil, mielőtt Washingtonba indult a G7-es pénzügyminiszterek találkozójára.
Ha az Egyesült Államok katonai erővel próbálná megszerezni az ásványkincsekben gazdag sarkvidéki szigetet régi szövetségesétől, Dániától, az megrengetné a NATO-t. Egy ilyen lépés tovább mélyítené a szakadékot Trump és az európai vezetők között.
"NATO-szövetségesként közösen erősítjük a biztonságot az Északi-sarkvidéken, nem pedig egymással szemben" – hangsúlyozta a német pénzügyminiszter.
A hétfői G7-találkozó fő témája a kritikus ásványkincsekhez való hozzáférés lesz. A nyugati országok igyekeznek csökkenteni függőségüket Kínától, amely szigorú exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre.
Klingbeil elmondta, hogy Németország kifejezetten érdekelt a nemzetközi együttműködés bővítésében ezen a területen.
Céljuk az ellátásbiztonság erősítése és a függőségek csökkentése.
A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Kína uralja a kritikus ásványkincsek ellátási láncát: a réz, a lítium, a kobalt, a grafit és a ritkaföldfémek 47–87 százalékát kínai üzemekben finomítják.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images
