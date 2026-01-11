  • Megjelenítés
Keményen odaszólt Trumpnak a német vezető
Globál

Keményen odaszólt Trumpnak a német vezető

Portfolio
Az Egyesült Államokra is vonatkoznak a nemzetközi jog alapelvei – figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár, amikor Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseire reagált.

A nemzetközi jog alapelvei mindenkire vonatkoznak, így az Egyesült Államokra is – jelentette ki Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár vasárnap. Ezzel Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseire utalt.

Kizárólag Dánia és Grönland dönthet Grönland jövőjéről. A területi szuverenitást és a területi integritást tiszteletben kell tartani

– mondta Klingbeil, mielőtt Washingtonba indult a G7-es pénzügyminiszterek találkozójára.

Ha az Egyesült Államok katonai erővel próbálná megszerezni az ásványkincsekben gazdag sarkvidéki szigetet régi szövetségesétől, Dániától, az megrengetné a NATO-t. Egy ilyen lépés tovább mélyítené a szakadékot Trump és az európai vezetők között.

Még több Globál

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Szembefordult Ukrajnával Orbán Viktor fontos szövetségese: vége a támogatásnak

Lecsapott Szíriában az amerikai haderő

"NATO-szövetségesként közösen erősítjük a biztonságot az Északi-sarkvidéken, nem pedig egymással szemben" – hangsúlyozta a német pénzügyminiszter.

A hétfői G7-találkozó fő témája a kritikus ásványkincsekhez való hozzáférés lesz. A nyugati országok igyekeznek csökkenteni függőségüket Kínától, amely szigorú exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre.

Klingbeil elmondta, hogy Németország kifejezetten érdekelt a nemzetközi együttműködés bővítésében ezen a területen.

Céljuk az ellátásbiztonság erősítése és a függőségek csökkentése.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Kína uralja a kritikus ásványkincsek ellátási láncát: a réz, a lítium, a kobalt, a grafit és a ritkaföldfémek 47–87 százalékát kínai üzemekben finomítják.

Kapcsolódó cikkünk

Itt indulhat a következő aranyláz – Mutatjuk a befektetést, amin most nagyot nyerhetsz!

Felfedte Trump, hogy miért akarja annyira megszerezni Grönlandot

Sokkoló kijelentés: Putyin lehet a következő elnök, akit elrabolnak?

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Vérszomjas hajtóvadászat az ellenséges országban, egyetlen amerikai állampolgár sincs biztonságban
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility