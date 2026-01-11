Keményen odaszólt Trumpnak a német vezető

Az Egyesült Államokra is vonatkoznak a nemzetközi jog alapelvei – figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár, amikor Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseire reagált.

Kizárólag Dánia és Grönland dönthet Grönland jövőjéről. A területi szuverenitást és a területi integritást tiszteletben kell tartani

– mondta Klingbeil, mielőtt Washingtonba indult a G7-es pénzügyminiszterek találkozójára.

Ha az Egyesült Államok katonai erővel próbálná megszerezni az ásványkincsekben gazdag sarkvidéki szigetet régi szövetségesétől, Dániától, az megrengetné a NATO-t. Egy ilyen lépés tovább mélyítené a szakadékot Trump és az európai vezetők között.

"NATO-szövetségesként közösen erősítjük a biztonságot az Északi-sarkvidéken, nem pedig egymással szemben" – hangsúlyozta a német pénzügyminiszter.

A hétfői G7-találkozó fő témája a kritikus ásványkincsekhez való hozzáférés lesz. A nyugati országok igyekeznek csökkenteni függőségüket Kínától, amely szigorú exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre.

Klingbeil elmondta, hogy Németország kifejezetten érdekelt a nemzetközi együttműködés bővítésében ezen a területen.

Céljuk az ellátásbiztonság erősítése és a függőségek csökkentése.

A Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint Kína uralja a kritikus ásványkincsek ellátási láncát: a réz, a lítium, a kobalt, a grafit és a ritkaföldfémek 47–87 százalékát kínai üzemekben finomítják.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images