Kifakadt Zelenszkij: csak erre várt Oroszország, hogy megkezdhesse a terrort

Ukrajna több régiójában továbbra is kritikus a helyzet az orosz kritikus infrastruktúrát ért csapásokat követően. Az energetikai szakemberek és a helyreállítást végző egységek éjjel-nappal dolgoznak az áram-, fűtés- és vízellátás helyreállításán – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij szerint a folyamatos orosz támadások utáni normális élet visszaállítása óriási, ugyanakkor rendkívül fontos feladat. Köszönetét fejezte ki minden szakembernek, aki részt vesz a csapások következményeinek felszámolásában.

Az elnök elmondta: csak az elmúlt héten Oroszország közel 1100 csapásmérő drónt, több mint 890 irányított légibombát és több mint 50 különböző típusú – köztük ballisztikus és manőverező – rakétát vetett be Ukrajna ellen.

hangsúlyozta: a támadások katonai jelentőséggel nem bíró célpontokat értek, köztük energetikai létesítményeket és lakóépületeket.

„Szándékosan megvárták a fagyos időjárást, hogy még nehezebb helyzetbe hozzák az embereinket. Ez tudatos, cinikus orosz terror a civil lakosság ellen. Köszönetet mondok a mozgó egységeinknek, amelyek minden éjszaka és minden nap védik Ukrajnát ezekkel a támadásokkal szemben, valamint a légvédelmi és elektronikai hadviselési egységeink minden katonájának” – mondta az államfő.

Zelenszkij emellett kiemelte a belső ellenálló képesség fontosságát, az ország védelmének megerősítését, valamint a nemzetközi partnerek stabil támogatását, beleértve a béke elérését célzó, összehangolt diplomáciai erőfeszítéseket is.

