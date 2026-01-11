  • Megjelenítés
Nagy-Britannia új ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna védelmére
Nagy-Britannia új ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna védelmére

A brit kormány vasárnap bejelentette, hogy új, nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérésre alkalmas ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna számára az oroszok elleni háború támogatására.

A Nightfall névre keresztelt program keretében a brit kormány pályázatot írt ki földről indítható ballisztikus rakéták gyorsított ütemű kifejlesztésére.

Az új fegyverrendszer 200 kilogrammos robbanófejet képes célba juttatni, több mint 500 kilométeres hatótávolsággal.

