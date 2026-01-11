  • Megjelenítés
Nagyon súlyos vádak érték az Egyesült Államokat
Nagyon súlyos vádak érték az Egyesült Államokat

Maszúd Pezeškián iráni elnök súlyos vádakat fogalmazott meg az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben vasárnap.

Az elnök vasárnap azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy

zavargásokat szítanak, és ezzel káoszt, valamint rendetlenséget próbálnak kelteni Iránban.

Az államfő ezzel egyidőben felszólította az iráni állampolgárokat, hogy határolódjanak el a zavargóktól és a terroristáktól.

Forrás: Reuters

Fontos bejelentés érkezett Grönlandról!

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Szembefordult Ukrajnával Orbán Viktor fontos szövetségese: vége a támogatásnak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

