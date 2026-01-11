Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban

Az év elején az orosz erők először vetették be Ukrajna ellen az új, Geran–5 típusú támadó drónt – közölte január 11-én az ukrán katonai hírszerzés.

A pilóta nélküli eszköz az iráni tervezésű Karrar drónra emlékeztet, és Telefly sugárhajtóművet használ. Ez a hajtómű nagyobb tolóerőt biztosít, mint a Geran–3-as modellé. A drón körülbelül 6 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 5,5 méter. Az iráni Shahed drónokra épülő többi Geran-típussal szemben a Geran–5 hagyományos aerodinamikai kialakítást kapott.

Egyes jellemzői megegyeznek a korábbi modellekével. 12 csatornás Kometa műholdas navigációs rendszert használ, és Raspberry Pi mikroszámítógépre, valamint 3G/4G modemekre épülő nyomkövetővel rendelkezik.

Legfeljebb 90 kilogrammos robbanófejet képes hordozni, hatótávolsága pedig eléri a mintegy ezer kilométert, így Ukrajna bármely pontját képes elérni.

A hírszerzés szerint Oroszország azt fontolgatja, hogy a Geran–5-öt Szu–25-ös csatarepülőgépekre szereli, hogy növelje a rendszer hatótávolságát. Emellett azzal is kísérleteznek, hogy R–73-as rakétákkal fegyverezzék fel a drónokat, amelyeket az ukrán repülőgépek ellen vethetnének be.

Ukrajna a nyugatról kapott légvédelmi rendszerek mellett fokozta az elfogó drónok gyártását az orosz Shahedek ellen. Volodimir Zelenszkij elnök január 11-én közölte: az orosz erők az elmúlt héten közel 1100 támadó drónt, 890 siklóbombát és 50 rakétát indítottak Ukrajna ellen.

