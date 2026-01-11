Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban

Az év elején az orosz erők először vetették be Ukrajna ellen az új, Geran–5 típusú támadó drónt – közölte január 11-én az ukrán katonai hírszerzés.
A pilóta nélküli eszköz az iráni tervezésű Karrar drónra emlékeztet, és Telefly sugárhajtóművet használ. Ez a hajtómű nagyobb tolóerőt biztosít, mint a Geran–3-as modellé. A drón körülbelül 6 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 5,5 méter. Az iráni Shahed drónokra épülő többi Geran-típussal szemben a Geran–5 hagyományos aerodinamikai kialakítást kapott.
Egyes jellemzői megegyeznek a korábbi modellekével. 12 csatornás Kometa műholdas navigációs rendszert használ, és Raspberry Pi mikroszámítógépre, valamint 3G/4G modemekre épülő nyomkövetővel rendelkezik.
Legfeljebb 90 kilogrammos robbanófejet képes hordozni, hatótávolsága pedig eléri a mintegy ezer kilométert, így Ukrajna bármely pontját képes elérni.
A hírszerzés szerint Oroszország azt fontolgatja, hogy a Geran–5-öt Szu–25-ös csatarepülőgépekre szereli, hogy növelje a rendszer hatótávolságát. Emellett azzal is kísérleteznek, hogy R–73-as rakétákkal fegyverezzék fel a drónokat, amelyeket az ukrán repülőgépek ellen vethetnének be.
Ukrajna a nyugatról kapott légvédelmi rendszerek mellett fokozta az elfogó drónok gyártását az orosz Shahedek ellen. Volodimir Zelenszkij elnök január 11-én közölte: az orosz erők az elmúlt héten közel 1100 támadó drónt, 890 siklóbombát és 50 rakétát indítottak Ukrajna ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Babaváró hitel 2026: feltételek, igénylés, visszafizetés, tudnivalók és változások egy helyen!
Idén év közben lesz egy nagy változás a babaváró hitelnél.
Teljes sötétségbe borult az ukrán terület: százezrek maradtak áram nélkül a kegyetlen hidegben
Feltehetően orosz támadások okozták a kimaradást.
Dermesztő hideget mértek, mínusz 20 fok is volt Magyarországon
Mutatjuk a legdurvább értékeket.
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Már sokan várták.
Jelentős orosz veszteségekről számolt be az ukrán vezérkar
Egy nap alatt több mint 1000 támadó eshetett el.
Vérszomjas hajtóvadászat az ellenséges országban, egyetlen amerikai állampolgár sincs biztonságban
Azonnal el kell hagyniuk az államot.
Sorra vonulnak ki a kriptós cégek Magyarországról – Mégis mi történik itt?
Nagy volt a mozgás az ünnepek alatt.
Friss időjárás-előrejelzés: narancs riasztást adtak ki hófúvás miatt, nem tágít a tél
Sokfelé kell viharos szélre számítani.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?