  • Megjelenítés
Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban
Globál

Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban

Portfolio
Az orosz hadsereg az év elején először vetette be Ukrajna ellen az új, nagy hatótávolságú Geran–5 támadó drónt, amely az ukrán hírszerzés szerint akár 1000 kilométeres távolságból is képes célpontokat támadni - írja a Kyiv Independent.

Az év elején az orosz erők először vetették be Ukrajna ellen az új, Geran–5 típusú támadó drónt – közölte január 11-én az ukrán katonai hírszerzés.

A pilóta nélküli eszköz az iráni tervezésű Karrar drónra emlékeztet, és Telefly sugárhajtóművet használ. Ez a hajtómű nagyobb tolóerőt biztosít, mint a Geran–3-as modellé. A drón körülbelül 6 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 5,5 méter. Az iráni Shahed drónokra épülő többi Geran-típussal szemben a Geran–5 hagyományos aerodinamikai kialakítást kapott.

Egyes jellemzői megegyeznek a korábbi modellekével. 12 csatornás Kometa műholdas navigációs rendszert használ, és Raspberry Pi mikroszámítógépre, valamint 3G/4G modemekre épülő nyomkövetővel rendelkezik.

Legfeljebb 90 kilogrammos robbanófejet képes hordozni, hatótávolsága pedig eléri a mintegy ezer kilométert, így Ukrajna bármely pontját képes elérni.

Még több Globál

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Irán megfenyegette Izraelt és Amerikát – Újabb összecsapás jöhet?

Teljes sötétségbe borult az ukrán terület: százezrek maradtak áram nélkül a kegyetlen hidegben

A hírszerzés szerint Oroszország azt fontolgatja, hogy a Geran–5-öt Szu–25-ös csatarepülőgépekre szereli, hogy növelje a rendszer hatótávolságát. Emellett azzal is kísérleteznek, hogy R–73-as rakétákkal fegyverezzék fel a drónokat, amelyeket az ukrán repülőgépek ellen vethetnének be.

Ukrajna a nyugatról kapott légvédelmi rendszerek mellett fokozta az elfogó drónok gyártását az orosz Shahedek ellen. Volodimir Zelenszkij elnök január 11-én közölte: az orosz erők az elmúlt héten közel 1100 támadó drónt, 890 siklóbombát és 50 rakétát indítottak Ukrajna ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Teljes sötétségbe borult az ukrán terület: százezrek maradtak áram nélkül a kegyetlen hidegben

Jelentős orosz veszteségekről számolt be az ukrán vezérkar

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Vérszomjas hajtóvadászat az ellenséges országban, egyetlen amerikai állampolgár sincs biztonságban
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility