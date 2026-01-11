  • Megjelenítés
Svédország masszív katonai beruházást jelentett be
Globál

Svédország masszív katonai beruházást jelentett be

MTI
Svédország 15 milliárd svéd koronát költ főként a polgári lakosság és a civil infrastruktúra objektumainak védelmét szolgáló légvédelmi rendszerekre - közölte vasárnap a svéd kormány.

Az ukrajnai háború tapasztalatai világosan azt mutatják, hogy milyen létfontosságú az erős, illetve kikezdhetetlen légvédelem

- mondta Pal Jonson svéd védelmi miniszter újságíróknak nyilatkozva egy észak-svédországi biztonsági konferencián.

Mint mondta, rövid hatótávolságú légvédelmi fegyvereket fognak vásárolni a városok, hidak, erőművek és más kulcsfontosságú infrastruktúrális objektumok védelmére.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök egyben bírálta az amerikai kormányt Grönlandot és Dániát "fenyegető retorikájáért", mondván, hogy Washingtonnak köszönetet kellene mondania Koppenhágának, amiért hű szövetségese.

Még több Globál

Több európai ország növelné katonai jelenlétét Grönlandon

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Ukrajna áramhálózatát támadták az oroszok, több régióba összeomlott a szolgáltatás

Kristersson felhívta a figyelmet arra is, hogy a szabályokon alapuló világrend évtizedek óta nem látott fenyegetés alatt áll.

Nagyon kritikusak vagyunk azzal kapcsolatban, amit az Egyesült Államok jelenleg tesz, illetve tett Venezuelában a nemzetközi jog tekintetében, és valószínűleg még kritikusabbak vagyunk a Grönland és Dánia ellen hangoztatott retorikával kapcsolatban

- hangoztatta a kormányfő szintén az évente megrendezésre kerülő észak-svédországi biztonsági konferencián.

Éppen ellenkezőleg, az Egyesült Államoknak hálásnak kellene lennie Dániának, amely évek óta nagyon hűséges szövetségese

- tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban
Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility