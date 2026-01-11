Teljes sötétségbe borult az ukrán terület: százezrek maradtak áram nélkül a kegyetlen hidegben

A hatóságok egyelőre nem közölték a kimaradás pontos okát. Annyi azonban biztos, hogy Moszkva egyre intenzívebben támadja rakétákkal és drónokkal az ukrán energiahálózatot.

Az áramellátást reggelre teljesen helyreállították a megyében – közölte a helyi szolgáltató. A kritikus infrastruktúra ellátását már az éjjel 2 óra 11 perckor kezdődő kimaradást követő egy órán belül megkezdték. Ivan Fedorov megyei kormányzó szerint a leállás átmenetileg a vízellátást is megzavarta Zaporizzsja több körzetében. A kórházak ugyanakkor végig zavartalanul működtek, mivel automatikusan átálltak a tartalék áramfejlesztőkre.

Reggel 7 órára mind a 382 500 érintett háztartás és egyéb fogyasztó áramellátását sikerült helyreállítani

– közölte Andrej Sztaszevszkij, a Zaporizzsjaoblenergo vezetője.

A helyi hatóságok szerint az orosz erők az elmúlt 24 órában 821 csapást mértek a megye 27 településére.

Dnyipropetrovszk megye egyes részein, köztük Dnyipróban is áramkimaradások voltak. A DTEK energiavállalat tájékoztatása szerint az orosz támadások megrongálták a nagyfeszültségű hálózat elemeit. A cég közleménye úgy fogalmaz, hogy az idei tél eddigi legnehezebb időszakát élik az áramellátás szempontjából.

A támadások messze fagypont alatti hőmérséklet közepette érték az országot: a hőmérő higanyszála mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedt.

Január 7-én az orosz csapások hatására már egyszer szinte teljesen áram nélkül maradt mindkét megye. Borisz Filatov, Dnyipró polgármestere akkor

országos vészhelyzetről beszélt.

Volodimir Zelenszkij korábban elítélte az energialétesítmények elleni támadásokat. Szerinte ezeknek nincs katonai értelmük, valódi céljuk csupán az, hogy télen áram és fűtés nélkül maradjon a civil lakosság.

