  • Megjelenítés
Teljes sötétségbe borult az ukrán terület: százezrek maradtak áram nélkül a kegyetlen hidegben
Globál

Teljes sötétségbe borult az ukrán terület: százezrek maradtak áram nélkül a kegyetlen hidegben

Portfolio
Zaporizzsja és a szomszédos Dnyipropetrovszk megye egyes részei január 11-én éjszaka teljesen áram nélkül maradtak, miközben Ukrajna továbbra is áramkimaradásokkal küzd az orosz csapások és a heves havazás közepette - számolt be a Kyiv Independent.

A hatóságok egyelőre nem közölték a kimaradás pontos okát. Annyi azonban biztos, hogy Moszkva egyre intenzívebben támadja rakétákkal és drónokkal az ukrán energiahálózatot.

Az áramellátást reggelre teljesen helyreállították a megyében – közölte a helyi szolgáltató. A kritikus infrastruktúra ellátását már az éjjel 2 óra 11 perckor kezdődő kimaradást követő egy órán belül megkezdték. Ivan Fedorov megyei kormányzó szerint a leállás átmenetileg a vízellátást is megzavarta Zaporizzsja több körzetében. A kórházak ugyanakkor végig zavartalanul működtek, mivel automatikusan átálltak a tartalék áramfejlesztőkre.

Reggel 7 órára mind a 382 500 érintett háztartás és egyéb fogyasztó áramellátását sikerült helyreállítani

– közölte Andrej Sztaszevszkij, a Zaporizzsjaoblenergo vezetője.

Még több Globál

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban

Irán megfenyegette Izraelt és Amerikát – Újabb összecsapás jöhet?

A helyi hatóságok szerint az orosz erők az elmúlt 24 órában 821 csapást mértek a megye 27 településére.

Dnyipropetrovszk megye egyes részein, köztük Dnyipróban is áramkimaradások voltak. A DTEK energiavállalat tájékoztatása szerint az orosz támadások megrongálták a nagyfeszültségű hálózat elemeit. A cég közleménye úgy fogalmaz, hogy az idei tél eddigi legnehezebb időszakát élik az áramellátás szempontjából.

A támadások messze fagypont alatti hőmérséklet közepette érték az országot: a hőmérő higanyszála mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedt.

Január 7-én az orosz csapások hatására már egyszer szinte teljesen áram nélkül maradt mindkét megye. Borisz Filatov, Dnyipró polgármestere akkor

országos vészhelyzetről beszélt.

Volodimir Zelenszkij korábban elítélte az energialétesítmények elleni támadásokat. Szerinte ezeknek nincs katonai értelmük, valódi céljuk csupán az, hogy télen áram és fűtés nélkül maradjon a civil lakosság.

Kapcsolódó cikkünk

Száznál is több rettegett Shahed-drón támadta Ukrajnát, Kínával gyakorlatozik az orosz hadsereg – Háborús híreink vasárnap

Jelentős orosz veszteségekről számolt be az ukrán vezérkar

Betaláltak az ukránok, százezrek maradtak áram és fűtés nélkül Oroszországban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Vérszomjas hajtóvadászat az ellenséges országban, egyetlen amerikai állampolgár sincs biztonságban
Jön a nagy fordulat az időjárásban
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility