Globál

Több európai ország növelné katonai jelenlétét Grönlandon

Több európai ország, élükön Nagy-Britanniával és Németországgal, azt mérlegeli, miként növelhetné katonai jelenlétét Grönlandon, hogy egyértelművé tegye Donald Trump amerikai elnök számára: Európa komolyan veszi az Arktisz biztonságát.

A Bloomberg News vasárnapi beszámolója szerint

az érintett államok arról tárgyalnak, milyen formában és milyen eszközökkel tudnák erősíteni jelenlétüket a szigeten és annak térségében.

A hírügynökség értesülései alapján Németország egy közös NATO-misszió felállítását fogja javasolni az arktiszi térség védelmére.

Trump pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie Grönlandot, hogy megelőzze Oroszország vagy Kína esetleges jövőbeli térnyerését a szigeten. Az amerikai elnök többször is azt állította, hogy orosz és kínai hadihajók tevékenykednek Grönland környékén, ezt azonban az északi államok következetesen visszautasították.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

