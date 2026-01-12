Bedobja a törülközőt az iráni rezsim? – Trump szerint már tárgyalni akarnak

Donald Trump azt mondta, hogy a haderő vizsgálja a helyzetet, és néhány nagyon komoly lehetőség is szóba került.
Amikor Irán esetleges megtorlásáról kérdezték, azt mondta:
Ha ezt megteszik, olyan mértékű csapást mérünk, amilyet még soha.
Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy kormánya tárgyalásokat folytat Teheránnal egy találkozó megszervezéséről, de figyelmeztetett, hogy az iráni vezetésnek előbb cselekednie kell, mivel a halálos áldozatok száma egyre nő és újabb tüntetőket tartóztattak le.
Azt hiszem, belefáradtak abba, hogy az Egyesült Államok megverte őket
– mondta Donald Trump.
Az amerikai elnök hangsúlyozta:
A találkozó előkészületben van, de lehet, hogy cselekednünk kell a találkozó előtti események miatt. Irán hívott, tárgyalni akarnak.
Irán egyelőre nem közölt semmit arról, amiről az amerikai elnök beszélt.
Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a közel két hete tartó tüntetések során legalább 544-en vesztették életüket, 496 tüntető és 48-an a biztonság erőktől, míg az őrizetbe vettek száma meghaladja a 10 600-at.
A NetBlocks globális internetfigyelő szervezet eközben bejelentette,
Iránban 84 órája nem működik az internetszolgáltatás.
A NetBlocks szerint az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy „olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából”.
Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából, többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.
Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images
