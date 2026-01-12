  • Megjelenítés
Bedobja a törülközőt az iráni rezsim? – Trump szerint már tárgyalni akarnak
Globál

Bedobja a törülközőt az iráni rezsim? – Trump szerint már tárgyalni akarnak

MTI
|
Portfolio
Donald Trump szerint Irán tárgyalásokat javasolt, miután azzal fenyegette meg az Iszlám Köztársaságot, hogy csapást mér az ottani tüntetőkkel szembeni véres fellépésre válaszul – mondta az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak vasárnap. Eközben a tüntetések halálos áldozatainak a száma legalább 544-re emelkedett nem hivatalos adatok szerint.

Donald Trump azt mondta, hogy a haderő vizsgálja a helyzetet, és néhány nagyon komoly lehetőség is szóba került.

Amikor Irán esetleges megtorlásáról kérdezték, azt mondta:

Ha ezt megteszik, olyan mértékű csapást mérünk, amilyet még soha.

Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy kormánya tárgyalásokat folytat Teheránnal egy találkozó megszervezéséről, de figyelmeztetett, hogy az iráni vezetésnek előbb cselekednie kell, mivel a halálos áldozatok száma egyre nő és újabb tüntetőket tartóztattak le.

Még több Globál

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Brutális támadás ért egy újságírót Kassán – Fico emberei máris őt kezdték el hibáztatni

Őrült képet tett közzé Donald Trump: ideiglenes elnök lett egy másik országban?

Azt hiszem, belefáradtak abba, hogy az Egyesült Államok megverte őket

– mondta Donald Trump.

Az amerikai elnök hangsúlyozta:

A találkozó előkészületben van, de lehet, hogy cselekednünk kell a találkozó előtti események miatt. Irán hívott, tárgyalni akarnak.

Irán egyelőre nem közölt semmit arról, amiről az amerikai elnök beszélt.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a közel két hete tartó tüntetések során legalább 544-en vesztették életüket, 496 tüntető és 48-an a biztonság erőktől, míg az őrizetbe vettek száma meghaladja a 10 600-at.

A NetBlocks globális internetfigyelő szervezet eközben bejelentette,

Iránban 84 órája nem működik az internetszolgáltatás.

A NetBlocks szerint az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az Iszlám Köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy „olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából”.

Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából, többek között az Elon Musk tulajdonába lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.

Kapcsolódó cikkünk

Trump katonai csapást fontolgat a közel-keleti ország ellen, ahol már 500-an meghaltak az utcai harcokban

Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Beleállt Trump fenyegetéseibe az elnök legújabb célpontja
Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility