Börtönbe vágná Putyint az európai nagyhatalom? – Úgy vágott vissza a Kreml, amit nem minden nap látni
Börtönbe vágná Putyint az európai nagyhatalom? – Úgy vágott vissza a Kreml, amit nem minden nap látni

Portfolio
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője vasárnap éles hangnemben vágott vissza John Healey brit védelmi miniszternek, amiért a politikus korábban kijelentette: ha tehetné, őrizetbe venné Vlagyimir Putyin orosz elnököt háborús bűnök miatt - írja a Kyiv Independent.

A szókimondásáról ismert Zaharova egy orosz tévécsatornának nyilatkozva

a brit perverzek nedves álmának

nevezte Healey kijelentését.

Healey még január 9-én, egy több halálos áldozattal járó orosz dróntámadás kijevi helyszínén adott interjút az ukrán Kyiv Independentnek. Arra a kérdésre, hogy melyik világvezetőt rabolná el, ha lehetősége volna rá, Healey azt válaszolta:

Putyint venné őrizetbe, és felelősségre vonná háborús bűnök miatt.

A brit védelmi miniszter olyan oroszok által végrehajtott atrocitásokra hivatkozott, mint amit "Bucsában láttam az egyik első ukrajnai látogatásomon", valamint "az elrabolt ukrán gyerekekre, akikkel Irpinyben találkoztam".

Donald Trump amerikai elnök egyébként arra a felvetésre, hogy Nicolás Maduro venezuelai diktátorhoz hasonlóan letartóztatná-e a jövőben Putyint is, úgy válaszolt:

Nem hiszem, hogy erre szükség lesz. Mindig is nagyszerű kapcsolatom volt Putyinnal.

