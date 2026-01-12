Dróntámadás és viharok bénítják meg a kulcsfontosságú kikötőt: hatalmas olajkiesés rázza meg a piacokat

A kazah kőolajexport ismét jelentősen visszaesett a Fekete-tenger egyik kulcsfontosságú kikötőjében, miután a kedvezőtlen időjárás, a tervezett karbantartások és a dróntámadások okozta károk egyszerre lassítják a szállításokat, komoly fennakadásokat okozva a forgalomban. A Kaszpi-tengeri CPC Blend kőolaj kivitele ebben a hónapban várhatóan napi 800–900 ezer hordóra esik vissza, ez mintegy 45 százalékkal marad el a december közepén tervezett mennyiségtől. A hordónkénti árak megugrása mellett a két legközelebbi Brent-határidős kontraktus közötti különbség is hat hete nem látott szintre emelkedett, ami az európai kínálat szűkülésére utal.

Az olajpiaci szereplők figyelme az idén elsősorban Venezuelára és az iráni feszültségekre összpontosul,

a CPC-terminál zavarai azonban jóval közvetlenebbül érintik a kínálatot.

Kazahsztán ugyanis gyakorlatilag nem tudja más útvonalakon kivinni a kitermelt olajat, ezért kénytelen visszafogni a termelést. Ez rövid távon mérsékli a globális piaci túlkínálatot. A CPC kezeli a kazah szállítmányok túlnyomó részét, valamint kisebb mennyiségű orosz olajat is. Az eredetileg tervezett 45 kazah rakományból legalább 21-et már töröltek.

A terminál működését az elmúlt hetekben többször is leállította a viharos időjárás. Emiatt késik egy második kikötőhely visszaállítása a karbantartásból, így jelenleg csak egy berendezés üzemel, az is szakaszosan. Egy másik kikötőhelyet még november végén dróntámadás ért -Kazahsztán ezért Ukrajnát tette felelőssé, amit Kijev nem cáfolt. A teljes termelési kapacitás kihasználásához Kazahsztánnak legalább két működő CPC-kikötőhelyre van szüksége, a harmadik létesítmény pedig tartalékként szolgál.

