Felfedte Moszkva az Oresnyik-rakéta célpontját – Ha ez igaz, tetemes csapást szenvedett az ukrán légierő

Több független forrás által megerősített információk szerint a Lvivi Állami Repülőgépjavító Üzem leállt az orosz fegyveres erők január 9-én éjjeli, Oresnyik mobil földi telepítésű rakétarendszerrel végrehajtott támadása következtében
– írta az orosz védelmi tárca.
A minisztérium közlése szerint az üzemben katonai repülőgépeket is javítottak, köztük a nyugati országok által átadott F-16-os és MiG-29-es vadászgépeket.
A gyárban nagy és közepes hatótávolságú drónokat is készítettek, amelyeket Oroszország elleni csapásokhoz használtak fel – jegyezte meg a védelmi tárca.
Az Oresnyik-rakétát másodszorra lőtte ki Oroszország Ukrajna ellen a múlt hét pénteken: ezt megelőzőleg 2024 novemberében csaptak le az új fegyverrel.
Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images
