Felfedte Moszkva az Oresnyik-rakéta célpontját – Ha ez igaz, tetemes csapást szenvedett az ukrán légierő
Felfedte Moszkva az Oresnyik-rakéta célpontját – Ha ez igaz, tetemes csapást szenvedett az ukrán légierő

Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium szerint a pénteken a nyugat-ukrajnai Lviv városára kilőtt Oresnyik-rakéta a Lvivi Állami Repülőgépjavító Üzemre mért csapást, ahol többek között F-16-os amerikai gyártmányú vadászgépeket is szervizeltek – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Több független forrás által megerősített információk szerint a Lvivi Állami Repülőgépjavító Üzem leállt az orosz fegyveres erők január 9-én éjjeli, Oresnyik mobil földi telepítésű rakétarendszerrel végrehajtott támadása következtében

– írta az orosz védelmi tárca.

A minisztérium közlése szerint az üzemben katonai repülőgépeket is javítottak, köztük a nyugati országok által átadott F-16-os és MiG-29-es vadászgépeket.

A gyárban nagy és közepes hatótávolságú drónokat is készítettek, amelyeket Oroszország elleni csapásokhoz használtak fel – jegyezte meg a védelmi tárca.

Az Oresnyik-rakétát másodszorra lőtte ki Oroszország Ukrajna ellen a múlt hét pénteken: ezt megelőzőleg 2024 novemberében csaptak le az új fegyverrel.

Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images

