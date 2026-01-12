Hamarosan kiderül, mit tud az orosz hadsereg ellen a szupermodern KF41 Lynx páncélos

Az ukrán haderő az első 5 Lynx lövészpáncélost az év elején veszi kézhez, beszerzésüket a német kormány finanszírozza.
A cég közleményében az olvasható még, hogy a járművek beszerzési ára „a tízmillió eurós nagyságrend közepén” (vagyis 40-60 millió euró körül) lesz, illetve a gépeket felszerelik majd két kezelőre konfigurált Lance lövegtoronnyal is. Pontos fegyverzetüket és felszerelésüket az „ukrán haderő igényeinek megfelelően” rakták össze, de erről nem árul el erről részleteket a Rheinmetall.
A német vállalat annyit közölt még, hogy a következő lépés még több Lynx beszerzése, legyártása lesz, valamint meg akarják kezdeni az Ukrajnában való gyártást is.
Azt nem tudni, az év elején átadásra kerülő Lynx lövészpáncélosokat pontosan hol gyártják majd.
A Rheinmetall még 2024-ben jelentette be, hogy Lynx lövészpáncélosokat adnak Ukrajnának, ekkor azt ígérték, a gyártókapacitás 2025 elején megérkezik majd az országba, az első lövészpáncélosokkal együtt. 2025 elején lehetett is híreket olvasni arról, hogy az első KF41-esek megérkeztek Ukrajnába, de úgy fest, a széles körű rendszeresítés 2026 elejére csúszott. Ennek a fő oka alighanem az lehet, hogy az orosz hadsereg folyamatosan bombázza az Ukrajnába telepített hadiipari létesítményeket – 2024 nyarán nyíltan bejelentették, hogy a Rheinmetall üzemét is megtámadták.
A KF41 Lynx lövészpáncélosok a világ legmodernebb gyalogsági harcjárművei közé tartoznak, egyebek mellett Magyarországon is gyártják a gépeket, emellett a Magyar Honvédség a KF41-esek első rendszeresítője.
Címlapkép forrása: Rheinmetall
EU-alelnök a Portfolionak: Brüsszel neki lát az uniós Demokrácia Pajzs felépítésének
Három fronton építenék fel a választójog tudatos gyakorlását erősíteni igyekvő eszközt.
Szinte el sem kezdődött az év, de a dollár már mondana valamit
Új sztori, egy nagy csavarral.
Spórolás az energiaszámlán: mit tudtak megvenni az elsőlakás-vásárlók?
Az MNB szerint az elsőlakás-vásárlók jellemzően kevésbé energiahatékony ingatlanokat tudnak megfizetni.
Lázár János helyettese viszi tovább az Építési és Közlekedési Minisztériumot
A miniszter a kampányra koncentrál innentől kezdve.
Megtörte a csendet Donald Trump következő célpontja: "készen állunk a háborúra"
Szerintük már teljes erővel megy a destabilizáció.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss számok.
Újabb havazás és ónos eső jön Budapesten: megszólalt Karácsony Gergely
Készülnek a helyzetre.
Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak
Zelenszkij fontos párhuzamra hívta fel a figyelmet.
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.