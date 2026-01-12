  • Megjelenítés
Hamarosan kiderül, mit tud az orosz hadsereg ellen a szupermodern KF41 Lynx páncélos
Globál

Hamarosan kiderül, mit tud az orosz hadsereg ellen a szupermodern KF41 Lynx páncélos

Portfolio
2026 elején átveszi az ukrán haderő az első KF41 Lynx páncélozott harcjárműveket – jelentette be a gépeket gyártó Rheinmetall vállalat.

Az ukrán haderő az első 5 Lynx lövészpáncélost az év elején veszi kézhez, beszerzésüket a német kormány finanszírozza.

A cég közleményében az olvasható még, hogy a járművek beszerzési ára „a tízmillió eurós nagyságrend közepén” (vagyis 40-60 millió euró körül) lesz, illetve a gépeket felszerelik majd két kezelőre konfigurált Lance lövegtoronnyal is. Pontos fegyverzetüket és felszerelésüket az „ukrán haderő igényeinek megfelelően” rakták össze, de erről nem árul el erről részleteket a Rheinmetall.

A német vállalat annyit közölt még, hogy a következő lépés még több Lynx beszerzése, legyártása lesz, valamint meg akarják kezdeni az Ukrajnában való gyártást is.

Azt nem tudni, az év elején átadásra kerülő Lynx lövészpáncélosokat pontosan hol gyártják majd.

Még több Globál

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Megtörte a csendet Donald Trump következő célpontja: "készen állunk a háborúra"

Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak

A Rheinmetall még 2024-ben jelentette be, hogy Lynx lövészpáncélosokat adnak Ukrajnának, ekkor azt ígérték, a gyártókapacitás 2025 elején megérkezik majd az országba, az első lövészpáncélosokkal együtt. 2025 elején lehetett is híreket olvasni arról, hogy az első KF41-esek megérkeztek Ukrajnába, de úgy fest, a széles körű rendszeresítés 2026 elejére csúszott. Ennek a fő oka alighanem az lehet, hogy az orosz hadsereg folyamatosan bombázza az Ukrajnába telepített hadiipari létesítményeket – 2024 nyarán nyíltan bejelentették, hogy a Rheinmetall üzemét is megtámadták.

A KF41 Lynx lövészpáncélosok a világ legmodernebb gyalogsági harcjárművei közé tartoznak, egyebek mellett Magyarországon is gyártják a gépeket, emellett a Magyar Honvédség a KF41-esek első rendszeresítője.

Kapcsolódó cikkünk

Ha háború és fegyverkezés, akkor ez a részvény mindent visz - A profik szerint közel 70 százalékot kereshetsz vele!

Két évvel elhalasztották a várva várt szupertank gyártását - Nem sikerült berúgni a termelést

Címlapkép forrása: Rheinmetall

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility