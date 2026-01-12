Hamarosan kiderül, mit tud az orosz hadsereg ellen a szupermodern KF41 Lynx páncélos

Az ukrán haderő az első 5 Lynx lövészpáncélost az év elején veszi kézhez, beszerzésüket a német kormány finanszírozza.

A cég közleményében az olvasható még, hogy a járművek beszerzési ára „a tízmillió eurós nagyságrend közepén” (vagyis 40-60 millió euró körül) lesz, illetve a gépeket felszerelik majd két kezelőre konfigurált Lance lövegtoronnyal is. Pontos fegyverzetüket és felszerelésüket az „ukrán haderő igényeinek megfelelően” rakták össze, de erről nem árul el erről részleteket a Rheinmetall.

A német vállalat annyit közölt még, hogy a következő lépés még több Lynx beszerzése, legyártása lesz, valamint meg akarják kezdeni az Ukrajnában való gyártást is.

Azt nem tudni, az év elején átadásra kerülő Lynx lövészpáncélosokat pontosan hol gyártják majd.

A Rheinmetall még 2024-ben jelentette be, hogy Lynx lövészpáncélosokat adnak Ukrajnának, ekkor azt ígérték, a gyártókapacitás 2025 elején megérkezik majd az országba, az első lövészpáncélosokkal együtt. 2025 elején lehetett is híreket olvasni arról, hogy az első KF41-esek megérkeztek Ukrajnába, de úgy fest, a széles körű rendszeresítés 2026 elejére csúszott. Ennek a fő oka alighanem az lehet, hogy az orosz hadsereg folyamatosan bombázza az Ukrajnába telepített hadiipari létesítményeket – 2024 nyarán nyíltan bejelentették, hogy a Rheinmetall üzemét is megtámadták.

A KF41 Lynx lövészpáncélosok a világ legmodernebb gyalogsági harcjárművei közé tartoznak, egyebek mellett Magyarországon is gyártják a gépeket, emellett a Magyar Honvédség a KF41-esek első rendszeresítője.

Címlapkép forrása: Rheinmetall