  • Megjelenítés
Megdöbbentő kezelési módszert fejlesztettek ki: rengeteg betegnek adhat reményt a forradalmi eljárás
Globál

Megdöbbentő kezelési módszert fejlesztettek ki: rengeteg betegnek adhat reményt a forradalmi eljárás

Portfolio
Egy brit klinikán sikeresen kezeltek egy ritka, de veszélyes szembetegségben, az úgynevezett hypotoniában szenvedő betegeket egy kísérleti eljárással. A hypotoniás esetekre specializálódott londoni Moorfields Szemészeti Kórházban több betegnek is visszaadta a látását a kezelés - írta meg a BBC.

A londoni Moorfields Szemészeti Kórház a világ első, kifejezetten a hypotonia kezelésére szakosodott intézménye. Egy kísérleti tanulmány szerint

az úttörő kezelésben részesült nyolc betegből hét jól reagált a terápiára.

Közülük az egyik a 47 éves Nicki Guy, aki elsőként kapta meg az új eljárást. Elmondása szerint az eredmények hihetetlenek:

Ez megváltoztatta az életem. Mindent visszakaptam. Láthatom, ahogy a gyerekem felnő. Onnan, hogy csak ujjakat tudtam számolni, és minden homályos volt, eljutottam odáig hogy most már tisztán látok.

Még több Globál

Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Brutális támadás ért egy újságírót Kassán – Fico emberei máris őt kezdték el hibáztatni

Jelenleg a látásvizsgálati táblának szinte az összes sorát el tudja olvasni. Mindössze egy sorral marad el a vezetéshez szükséges látásélességtől. Ez óriási változás ahhoz képest, hogy korábban gyengénlátóként élt, közelre nagyítót használt, a házban és a szabadban pedig főként emlékezetből tájékozódott.

Hypotonia esetén a szemgolyó belső nyomása veszélyesen alacsony szintre csökken, amitől a szem behorpad. Ez történhet például a szem belsejében található természetes, zselészerű folyadék elégtelen termelődése, trauma vagy gyulladás következtében. Néha szemműtétek vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként alakul ki. Kezelés nélkül a betegek teljesen megvakulhatnak.

Korábban az orvosok szteroidokkal és szilikonolajjal próbálták feltölteni a betegek szemét. Ez azonban hosszú távon mérgező lehet, és nem állít helyre érdemi látást. Még ha a szem hátsó részén lévő, a látásért felelős sejtek működnek is, a szilikonolajon keresztül nehéz átlátni.

A Moorfields szakemberei más megközelítést választottak:

egy olcsó, átlátszó, vízbázisú gélt, a hidroxipropil-metilcellulózt használták, amelyet bizonyos szemműtéteknél már eddig is alkalmaztak.

Ők azonban nem egyszeri beavatkozásként, hanem új típusú terápiaként fecskendezték be a szem fő üregébe.

Kezelőorvosa, Harry Petrushkin elmondta, hogy Nickivel közösen döntöttek valami teljesen új mellett: olyan anyaggal töltik fel a szemet, amelyen át valóban látni lehet.

Kitaláltuk ezt a megoldást, és csodák csodájára működött. Álmodni sem mertünk volna ilyen eredményről. Valaki, aki minden jel szerint mindkét szemére elveszítette volna a látását, most normálisan él. Ez teljesen rendkívüli

- mondta Petrushkin a beavatkozás meglepő eredményéről.

Szerinte ugyanez a kezelés évente akár több száz vagy ezer embernek is segíthetne az Egyesült Királyságban. Azon múlik, hogy maradtak-e még működőképes sejtek a szemük hátsó részén.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, kik ittak többet a Covid alatt

Hármas környezeti kihívással kell megküzdenie a bolygónknak – Hogyan lehet ebből kiút?

Úgy terjednek a bóvli sugárzásmérők, hogy az Atomenergia Hivatal is megszólalt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Megint külföldről kértünk kölcsön pénzt – Jó üzletet kötött Magyarország?
Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility