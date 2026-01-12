  • Megjelenítés
Megdöbbentő számok láttak napvilágot az ukrajnai polgári áldozatokról
Portfolio
Az ENSZ Emberi Jogi Megfigyelő Missziójának jelentése szerint 2025-ben 2514 civil vesztette életét Ukrajnában a háborús erőszak következtében, további 12 142-en pedig megsebesültek. A tavalyi év így a 2022-es, orosz nagyszabású invázió kezdete óta a legvéresebbnek számít a polgári lakosság számára - írja a Sky News.

Az ENSZ ukrajnai Emberi Jogi Megfigyelő Missziójának jelentése szerint 2025-ben 2514 civil halt meg, további 12 142-en pedig megsérültek Ukrajnában a háborús erőszak következtében.

A tavalyi év ezzel a 2022-es, nagyszabású orosz invázió kezdete óta a legnagyobb civil áldozatszámot hozta.

A megfigyelők szerint az áldozatok számának növekedése az orosz területszerző hadműveletek újbóli felerősödésével magyarázható.

A halálos áldozatok többsége ukrán ellenőrzés alatt álló területeken vesztette életét.

Danielle Bell, a misszió vezetője rámutatott, hogy az orosz, nagy hatótávolságú rakétatámadások miatt a háború a frontvonaltól távol élő civilek mindennapjaira is érezhető és súlyos hatással van.

Címlapkép forrása: Shutterstock

