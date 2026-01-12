  • Megjelenítés
FONTOS Megint külföldről kértünk kölcsön pénzt – Jó üzletet kötött Magyarország?
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Hétfőn az éjjeli órákban, helyi idő szerint 1 óra 30 perckor ismét dróntámadás érte az ukrán fővárost. Egy kerületben tűz ütött ki. Kijevben még most is több mint 1000 épület van fűtés nélkül a pénteken végrehajtott orosz dróntámadás miatt. A brit kormány vasárnap bejelentette, hogy új, nagy hatótávolságú, mélységi csapásmérésre alkalmas ballisztikus rakétát fejleszt Ukrajna számára az oroszok elleni háború támogatására. A Nightfall névre keresztelt program keretében a brit kormány pályázatot írt ki földről indítható ballisztikus rakéták gyorsított ütemű kifejlesztésére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
13 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint légvédelmi erőik az éjszaka folyamán 13 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett.

(TASZSZ)

Drónok csaptak le Kijevre az éjjel

Hétfő éjjel 1 óra 30 perc körül Oroszország támadást indított Kijev ellen. A város több pontján is robbanásokat lehetett hallani.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője azt mondta, a főváros egyik kerületében egy nem lakhatára használt épületben tűz ütött ki.

Kijevben egy pénteki orosz dróntámadás miatt továbbra is több mint 1000 épületben nincs fűtés.

(The Kyiv Independent)

