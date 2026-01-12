Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Hétfő éjjel 1 óra 30 perc körül Oroszország támadást indított Kijev ellen. A város több pontján is robbanásokat lehetett hallani.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője azt mondta, a főváros egyik kerületében egy nem lakhatára használt épületben tűz ütött ki.

Kijevben egy pénteki orosz dróntámadás miatt továbbra is több mint 1000 épületben nincs fűtés.

(The Kyiv Independent)