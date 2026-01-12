Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak

Oroszország Ukrajna elleni teljeskörű háborúja olyan régóta tart, mint a náci Németország háborúja tartott a Szovjetunió ellen

– mondta Zelenszkij.

A mai nap Oroszország Ukrajna elleni háborújának 1418-ik napja. Meg akarták ismételni és meg is ismételték az emberek kigúnyolását – megismételték a fasizmust, megismételték szinte az összes rossz dolgot, ami a huszadik században történt

– tette hozzá.

Az ukrán elnök megjegyezte, Moszkva ennyi idő alatt sem volt képes elérni katonai céljait.

Az oroszok ugyanazt a Donbaszt próbálják megszerezni majdnem négy éve

– jegyezte meg Zelenszkij.

A náci Németország 1941. június 22-én az úgynevezett Barbarossa hadművelet keretében támadta meg a Szovjetuniót; a német csapatok egészen Leningrádig (ma Szentpétervár) és Sztálingrádig (ma Volgográd) jutottak. A Sztálingrádban elszenvedett vereség után viszont a szovjet Vörös Hadsereg ellentámadásba ment át, és elfoglalta Berlint.

Németország közép-európai idő szerint hivatalosan 1945. május 8-án este adta meg magát, ami moszkvai idő szerint már május 9-én volt, így Oroszországban és a szovjet utódállamok nagy részében május 9-én ünneplik a Győzelem Napját.

Címlapkép forrása: Olga Ivashchenko/Bloomberg via Getty Images