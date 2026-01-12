Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak

Oroszország Ukrajna elleni teljeskörű háborúja olyan régóta tart, mint a náci Németország háborúja tartott a Szovjetunió ellen
– mondta Zelenszkij.
A mai nap Oroszország Ukrajna elleni háborújának 1418-ik napja. Meg akarták ismételni és meg is ismételték az emberek kigúnyolását – megismételték a fasizmust, megismételték szinte az összes rossz dolgot, ami a huszadik században történt
– tette hozzá.
Az ukrán elnök megjegyezte, Moszkva ennyi idő alatt sem volt képes elérni katonai céljait.
Az oroszok ugyanazt a Donbaszt próbálják megszerezni majdnem négy éve
– jegyezte meg Zelenszkij.
A náci Németország 1941. június 22-én az úgynevezett Barbarossa hadművelet keretében támadta meg a Szovjetuniót; a német csapatok egészen Leningrádig (ma Szentpétervár) és Sztálingrádig (ma Volgográd) jutottak. A Sztálingrádban elszenvedett vereség után viszont a szovjet Vörös Hadsereg ellentámadásba ment át, és elfoglalta Berlint.
Németország közép-európai idő szerint hivatalosan 1945. május 8-án este adta meg magát, ami moszkvai idő szerint már május 9-én volt, így Oroszországban és a szovjet utódállamok nagy részében május 9-én ünneplik a Győzelem Napját.
Címlapkép forrása: Olga Ivashchenko/Bloomberg via Getty Images
Veszélyes szintre romlott a levegő minősége Magyarország több pontján: itt a legrosszabb a helyzet
Jelentős egészségügyi kockázatokkal kell számolni.
Világszinten is kiemelkedő a magyar tőzsde teljesítménye
Nagyot ment az OTP és a 4iG is.
Februárban indul a Budapest-Belgrád vasútvonal, 2027-re kész lesz a Déli körvasút is
Lázár János beszélt az új vasúti fejlesztésekről.
Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-tulajdonost érint
Már megint próbálkoznak a csalók.
Lerántották a leplet az orosz elnök dublőreiről – Elmondta a volt hírszerző, mikor és hol láthatjuk az ál-Putyinokat
Az MI6 volt ügynöke szerint ezért van szükség a hasonmásokra.
Megkezdődött a művelet a mélytengeren: a nagyhatalom lépése mindent megváltoztathat
Ami most következik, az teljesen újraírhatja a világgazdaságot.
Lázár János bejelentette: január 20-án jön az új KRESZ!
Elmondása szerint teljesen más rendszer lesz.
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?