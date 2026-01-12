  • Megjelenítés
Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak
Globál

Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap közzétett üzenetében azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja az 1418-ik napjába lépett, ezzel épp olyan hosszan tart már, mint a Szovjetunió második világháborús küzdelme a náci Németországgal, az úgynevezett Nagy Honvédő Háború – írja a The Kyiv Independent.

Oroszország Ukrajna elleni teljeskörű háborúja olyan régóta tart, mint a náci Németország háborúja tartott a Szovjetunió ellen

– mondta Zelenszkij.

A mai nap Oroszország Ukrajna elleni háborújának 1418-ik napja. Meg akarták ismételni és meg is ismételték az emberek kigúnyolását – megismételték a fasizmust, megismételték szinte az összes rossz dolgot, ami a huszadik században történt

– tette hozzá.

Még több Globál

Megtörte a csendet Donald Trump következő célpontja: "készen állunk a háborúra"

Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn

Lerántották a leplet az orosz elnök dublőreiről – Elmondta a volt hírszerző, mikor és hol láthatjuk az ál-Putyinokat

Az ukrán elnök megjegyezte, Moszkva ennyi idő alatt sem volt képes elérni katonai céljait.

Az oroszok ugyanazt a Donbaszt próbálják megszerezni majdnem négy éve

– jegyezte meg Zelenszkij.

A náci Németország 1941. június 22-én az úgynevezett Barbarossa hadművelet keretében támadta meg a Szovjetuniót; a német csapatok egészen Leningrádig (ma Szentpétervár) és Sztálingrádig (ma Volgográd) jutottak. A Sztálingrádban elszenvedett vereség után viszont a szovjet Vörös Hadsereg ellentámadásba ment át, és elfoglalta Berlint.

Németország közép-európai idő szerint hivatalosan 1945. május 8-án este adta meg magát, ami moszkvai idő szerint már május 9-én volt, így Oroszországban és a szovjet utódállamok nagy részében május 9-én ünneplik a Győzelem Napját.

Címlapkép forrása: Olga Ivashchenko/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Elkezdődött: konkrét lépéseket tesz Amerika Grönland megszerzésére
Rémületes fegyvert vetett be Oroszország, ilyet még nem láttunk ebben a háborúban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility