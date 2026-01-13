Áttörés a rák elleni harcban: megdöbbentő számokat közöltek

Az Egyesült Államokban mérföldkőhöz érkezett a rák elleni küzdelem: a diagnózist követően a betegek 70 százaléka él legalább öt évig. Az 1970-es években ez az arány még mindössze 50 százalék volt, az 1990-es évek közepén pedig 63 százalék.

Az ötéves túlélés a rákos megbetegedéseknél a leggyakrabban használt mutató. Ennek oka, hogy számos daganattípusnál az ismételt kiújulás kockázata jelentősen csökken, ha a betegség öt éven belül nem tér vissza.

A jelentés vezető szerzője, Rebecca Siegel szerint a kezelések fejlődésének köszönhetően sok rákfajta a halálos ítéletből inkább krónikus, hosszú távon kezelhető betegséggé alakult át. Úgy fogalmazott: évtizedekbe telik, mire a kutatásokból korszerű terápiák lesznek, és mostanra kezd igazán látszani ezeknek a befektetéseknek az eredménye.

A becslések szerint 1991 és 2023 között mintegy 4,8 millió rákhoz köthető halálozást sikerült megelőzni a hatékonyabb kezeléseknek, a korábbi felismerésnek és a dohányzás visszaszorulásának köszönhetően.

Az egyik legnagyobb áttörést az immunterápiák jelentik, amelyek abban segítik az immunrendszert, hogy felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket.

Jó példa erre a mielóma (a plazmasejtek daganatos megbetegedése): ennél a betegségnél az ötéves túlélési arány az 1990-es évek közepén mért 32 százalékról 62 százalékra emelkedett. A célzott terápiák szintén jelentős előrelépést hoztak, mert kímélik az egészséges sejteket, így kevesebb mellékhatással járnak.

A tüdőrák továbbra is a legtöbb halálesetért felelős daganattípus az Egyesült Államokban, de itt is javulnak az eredmények. A regionális stádiumú tüdődaganatok ötéves túlélési aránya 20 százalékról 37 százalékra nőtt.

A pozitív trendek ellenére több aggasztó fejlemény is látszik.

Az elhízás járványszerű terjedése új kockázati tényező: az 50 év alattiak körében nő a vastagbélrák előfordulása, a nőknél pedig emelkedik a mellrákos esetek száma. A Covid–19-járvány alatt elmaradt szűrővizsgálatok következményeként a késői diagnózisok aránya is emelkedhet.

Siegel aggodalmát fejezte ki a Trump-adminisztráció kutatásfinanszírozást érintő megszorításai miatt is. Egy szenátusi elemzés szerint 2025 első három hónapjában 31 százalékkal csökkent a rákkutatási ösztöndíjak támogatása az előző év azonos időszakához képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images