Csúnyán kiakadt Putyinra Washington - "Megmagyarázhatatlan, amit Moszkva művel"

Tammy Bruce, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének helyettese a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén kiemelte, hogy Oroszország a múlt héten egy Oresnyik típusú, nukleáris töltet hordozására is alkalmas ballisztikus rakétát lőtt ki Ukrajnára. A célpont a lvivi katonai repülőtér volt, közel a NATO-tag Lengyelország határához.

Bruce elítélte a konfliktus "megdöbbentően magas áldozatszámát", valamint az energetikai és más kritikus infrastruktúra elleni orosz támadások fokozódását.

Ukrajna kérte az ülés összehívását, miután Oroszország csütörtök éjjel több száz drónnal és tucatnyi rakétával támadta az országot. A bevetett fegyverek között volt az új, hiperszonikus Oresnyik rakéta is, amelyet Moszkva mindössze másodszor használt, egyértelmű figyelmeztetésként Kijev NATO-szövetségeseinek.

A támadás egybeesett Moszkva és Washington viszonyának újabb mélypontjával. Oroszország élesen bírálta, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tartályhajót az Észak-atlanti-óceánon, miközben Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy támogatja az Oroszországot gazdaságilag megbénító szankciócsomagot.

