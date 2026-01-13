  • Megjelenítés
Elszabadultak az indulatok, vágtat az olajár
Globál

Elszabadultak az indulatok, vágtat az olajár

Portfolio
Az olajárak kedden több mint két százalékkal emelkedtek annak hatására, hogy az iráni kőolajexport esetleges fennakadásaival kapcsolatos aggodalmak felülírták a venezuelai kínálat bővülésével kapcsolatos várakozásokat.

A Brent határidős jegyzése 2,4 százalékkal, hordónként 65,4 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI olaj ára 2,7 százalékos drágulással 61,1 dollárra emelkedett kedd este.

John Evans, a PVM Oil Associates elemzője szerint a piac egyre inkább beárazza a geopolitikai kockázatokat.

Ide tartozik az iráni export esetleges kiesése, a venezuelai helyzet, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos tárgyalások, valamint az Egyesült Államok grönlandi ambíciói.

Iránban évek óta a legnagyobb kormányellenes megmozdulások zajlanak. A hatóságok keményen lépnek fel a tüntetőkkel szemben: egy iráni tisztségviselő szerint mintegy kétezer ember vesztette már életét, és több ezren kerültek őrizetbe. Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozással fenyegetett, hétfőn pedig bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki minden olyan ország amerikai üzleteire, amely Iránnal kereskedik.

Még több Globál

Váratlan húzásra szánja el magát a világ egyik legerősebb országa: választás lesz, miközben növekszik a feszültség Kínával

Drámai számot mondtak be: sokkal többen halhattak meg az iszlamista rezsim elleni tüntetésekben, mint eddig tudni lehetett

Forralhatják Amerika nagy tervét: titkos találkozó leplezheti le, mit akar Washington a közel-keleti hatalomban

Az iráni nyersolaj legnagyobb vásárlója Kína. Bob Yawger, a Mizuho Securities szakértője szerint nem valószínű, hogy Kína lemond az iráni olajról. Ha azonban minden vevő így tenne, az naponta mintegy 3,3 millió hordóval csökkentené a globális kínálatot.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden közösségi oldalán jelezte,

minden tárgyalást lemondott Iránnal, amíg abba nem hagyják a tüntetők gyilkolását.

A SEGÍTSÉG MÁR ÚTON VAN. MIGA!!!”

– írta a bejegyzésben.

Ezt követően az olajárak rövid időre háromhavi csúcsukra emelkedtek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Közel négy évet vártunk erre a pillanatra – Itt az ideje Mol részvényt venni?

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin
Lassan elhagyja az országot az ónos eső, közeleg a fordulat az időjárásban
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility