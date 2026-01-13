Elszabadultak az indulatok, vágtat az olajár

Az olajárak kedden több mint két százalékkal emelkedtek annak hatására, hogy az iráni kőolajexport esetleges fennakadásaival kapcsolatos aggodalmak felülírták a venezuelai kínálat bővülésével kapcsolatos várakozásokat.

A Brent határidős jegyzése 2,4 százalékkal, hordónként 65,4 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI olaj ára 2,7 százalékos drágulással 61,1 dollárra emelkedett kedd este.

John Evans, a PVM Oil Associates elemzője szerint a piac egyre inkább beárazza a geopolitikai kockázatokat.

Ide tartozik az iráni export esetleges kiesése, a venezuelai helyzet, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos tárgyalások, valamint az Egyesült Államok grönlandi ambíciói.

Iránban évek óta a legnagyobb kormányellenes megmozdulások zajlanak. A hatóságok keményen lépnek fel a tüntetőkkel szemben: egy iráni tisztségviselő szerint mintegy kétezer ember vesztette már életét, és több ezren kerültek őrizetbe. Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozással fenyegetett, hétfőn pedig bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki minden olyan ország amerikai üzleteire, amely Iránnal kereskedik.

Az iráni nyersolaj legnagyobb vásárlója Kína. Bob Yawger, a Mizuho Securities szakértője szerint nem valószínű, hogy Kína lemond az iráni olajról. Ha azonban minden vevő így tenne, az naponta mintegy 3,3 millió hordóval csökkentené a globális kínálatot.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden közösségi oldalán jelezte,

minden tárgyalást lemondott Iránnal, amíg abba nem hagyják a tüntetők gyilkolását.

A SEGÍTSÉG MÁR ÚTON VAN. MIGA!!!”

– írta a bejegyzésben.

Ezt követően az olajárak rövid időre háromhavi csúcsukra emelkedtek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images