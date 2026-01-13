  • Megjelenítés
Forralhatják Amerika nagy tervét: titkos találkozó leplezheti le, mit akar Washington a közel-keleti hatalomban
Forralhatják Amerika nagy tervét: titkos találkozó leplezheti le, mit akar Washington a közel-keleti hatalomban

Portfolio
Az Axios megtudta, hogy a Fehér Ház közel-keleti különmegbízottja, Steve Witkoff a hétvégén a legnagyobb titokban találkozott Reza Pahlavival.

A korábbi iráni sah fia az 1979-es iráni iszlamista forradalom óta az Egyesült Államokban van száműzetésben. A politikai szerepét elvesztette, ugyanakkor máig előkerül a közel-keleti országban, hogy a rezsim megbuktatása esetén neki kellene átvenni a hatalmat, ezért a személy nem elhanyagolható. Az elmúlt 15 napban véres összetűzések voltak Iránban, ekkor újra felmerült a demonstrációkon, hogy Reza Pahlavinak kellene irányítania az országot. Az ugyanakkor mégis különlegesnek számít, hogy a koronaherceg egyenesen az elnök különmegbízottjával tárgyaljon.

Witkoff és Pahlavi még a hétvégén találkozott egymással, hogy az iráni eseményekről tárgyaljnak egymással. A források szerint a trónörökös

igyekszik úgy pozícionálni magát Washington szemében, mint potenciális „ideiglenes vezető”, amennyiben a rezsim megbukik.

Az iráni tüntetések hírére Donald Trump és az amerikai elnöki kabinet többször is a támogatásukról biztosították az elégedetlenkedőket. Az Egyesült Államok azt sem tartja kizártnak, hogy válaszlépésre is sor kerül, amennyiben a rezsim nem hagyja abba az erőszakos fellépést a demonstrálókkal szemben. Pahlavi szerepe ugyanakkor továbbra is titokzatos lehet a nyugati hatalom terveiben, mivel korábban maga Trump jelentette ki, hogy nem számolnak vele.

A lap szerint a koronaherceg pozícióját jelentősen javította, hogy a tüntetéseken spontán módon előkerült a neve, ezért Washingtonban is elkezdtek rá fontosabb szereplőként tekinteni.

Az amerikai döntéshozók egyes tagjai már nyíltan beszélnek arról, hogy a teheráni vezetést megbuktatják.

Azt nem tudni, pontosan mik a Fehér Ház tervei, de amennyiben tényleg megbukik a közel-keleti ország vezetése, akkor az amerikaiak megpróbálhatnak egy Washingtonnal barátságos, ismert szereplőt a vezető székbe helyezni.

Elszabadulhat a pokol Amerika beavatkozásával: Trump szövetségese már a rezsim megbuktatásáról beszél

Címlapkép forrása: Alishia Abodunde/Getty Images

