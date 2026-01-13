  • Megjelenítés
Kiderült, miért okoznak ilyen súlyos károkat az orosz rakéták: vészjelzést tett közzé Ukrajna
Kiderült, miért okoznak ilyen súlyos károkat az orosz rakéták: vészjelzést tett közzé Ukrajna

Portfolio
Az ukrán védelmi minisztérium ma közölte: fogytán vannak a légvédelmi rakéták, Ukrajnának sürgősen utánpótlás kell a NASAMS és Patriot légvédelmi rendszerekhez - tudósított a RBK.

Szerhij Bojev ukrán védelmi miniszterhelyettes az Ukrajna–NATO Tanács rendkívüli ülésén hangsúlyozta, hogy Oroszország jelentősen növelte az Ukrajna elleni támadásokhoz bevetett rakéták és drónok számát.

Sürgősen szükségünk van még több rakétára a Patriot és NASAMS-rendszerekhez"

- mondta a politikus, Ukrajna szövetségeseihez fordulva.

We urgently need additional missiles for the Patriot and NASAMS systems,"

Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Bármikor megtámadhatja Amerika Oroszország szövetségesét: Trump ma megkapja a konkrét terveket

Egyenesen kimondta Friedrich Merz: ennek a rezsimnek annyi

A miniszterhelyettes külön kiemelte, hogy Oroszország már NATO-országok határaihoz közeli célpontok ellen is használ ballisztikus rakétákat, amely szerinte a háborús agresszió növekedésének jelét és a békés rendezésre való törekvés abszolút hiányát mutatja.

Bojev arra is felkérte szövetségeseit, hogy küldjenek több pénzt Ukrajnának amerikai védelmi ipari termékek vásárlására és fektessenek pénzt az ukrán hadiiparba, elfogódrónok gyártásához.

Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

