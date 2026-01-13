Kiderült, miért okoznak ilyen súlyos károkat az orosz rakéták: vészjelzést tett közzé Ukrajna

Szerhij Bojev ukrán védelmi miniszterhelyettes az Ukrajna–NATO Tanács rendkívüli ülésén hangsúlyozta, hogy Oroszország jelentősen növelte az Ukrajna elleni támadásokhoz bevetett rakéták és drónok számát.
Sürgősen szükségünk van még több rakétára a Patriot és NASAMS-rendszerekhez"
- mondta a politikus, Ukrajna szövetségeseihez fordulva.
A miniszterhelyettes külön kiemelte, hogy Oroszország már NATO-országok határaihoz közeli célpontok ellen is használ ballisztikus rakétákat, amely szerinte a háborús agresszió növekedésének jelét és a békés rendezésre való törekvés abszolút hiányát mutatja.
Bojev arra is felkérte szövetségeseit, hogy küldjenek több pénzt Ukrajnának amerikai védelmi ipari termékek vásárlására és fektessenek pénzt az ukrán hadiiparba, elfogódrónok gyártásához.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
