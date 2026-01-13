Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin

Feltételeznünk kell, hogy Trump komolyan gondolja Grönlandot. Európának ezért sokkal erőteljesebb jelenlétet kell tanúsítania. Rövid távon legalább egy európai dandárt kell oda telepítenünk Dánia vezetésével. Németországnak itt is kiemelt feladata lesz
– fogalmazott a lapnak Sensburg.
A tartalékos érdekképviseleti vezető szerint a grönlandi állomásoztatásnak stratégiai jelentősége is lehetne a Bundeswehr számára, például állandó jelenlétet tudna kialakítani, és akár kiképzőközpontokat is létrehozni.
Ez lehetőségeket is rejt magában: a mittenwaldi hegyi és téli harciskola mellett Grönlandon is képezhetnénk és oktathatnánk. Ez közelebb hozná az európai országokat egymáshoz
– fogalmazott Sensburg.
Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hónapokban többször kijelentette igényét a hivatalosan Dánia autonóm területeként működő Grönland szigetére, mondván, az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági szempontból szüksége van rá. Az európai NATO-tagállamok többsége azonban kiáll Grönland Dániához tartozása mellett.
Friedrich Merz német kancellár hétfőn indiai látogatásán azt mondta, optimista abban a tekintetben, hogy az Egyesült Államok részt vesz a Grönland erőteljesebb NATO-védelméről szóló tárgyalásokon.
