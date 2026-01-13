Megjött a figyelmeztetés: ha Trump ezt tényleg megteszi, a NATO egy pillanat alatt összeomlik

Andrius Kubilius, az EU védelmi és űrügyi biztosa egy svédországi biztonságpolitikai konferencián hétfőn kijelentette: az Európai Unió kész részt venni Grönland védelmében, amennyiben Dánia hivatalosan segítséget kér.
Figyelmeztetett:
ha Amerika tényleg megpróbálja katonai erővel elfoglalni Grönlandot, ez a NATO végét jelentené.
Donald Trump többször hangoztatta, hogy az Egyesült Államoknak meg kell szereznie a Dán Királysághoz tartozó autonóm területet, hogy megakadályozza Oroszország vagy Kína térnyerését a stratégiai jelentőségű, ásványkincsekben gazdag sarkvidéki szigeten. A Fehér Ház többször is nyíltan kijelentette, hogy Trump katonai eszközök használatát is mérlegeli.
Kubilius elmondta, hogy nem tartja valószínűnek, hogy valóban sor kerülne amerikai katonai beavatkozásra Grönlandon. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az uniós szerződés 42. cikkének 7. bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek segítséget nyújtani, ha egy másik tagállamot katonai agresszió éri.
A biztos szerint az Európai Unió dán kérésre akár
csapatokat és katonai infrastruktúrát is rendelkezésre bocsáthatna Grönland védelmére, például hadihajókat és drónelhárító rendszereket.
Úgy fogalmazott, hogy elvben minden lehetőséget mérlegelni kell.
Kubilius hangsúlyozta, hogy Európának mindenképpen fejlesztenie kell saját katonai képességeit, függetlenül attól, hogy hosszú távon számíthat-e amerikai segítségre.
Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images
