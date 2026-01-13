  • Megjelenítés
Megtörtént az év legsúlyosabb orosz csapása: egész Kijev sötétbe borult
Globál

Megtörtént az év legsúlyosabb orosz csapása: egész Kijev sötétbe borult

Portfolio
Az év eddigi legsúlyosabb orosz csapását hajtotta végre Ukrajna ellen az orosz haderő, Kijevben rendkívüli áramszünetet kellett elrendelni a károk intenzitása miatt - tudósított a Reuters.

Az Ukrenergo hálózatüzemeltető közlése szerint a fővárost rövid időn át tartó, de rendkívül intenzív rakétatámadás érte. A DTEK ukrán energiavállalat beszámolója alapján

az egyik hőerőművük berendezései súlyosan megrongálódtak.

Oroszország a 2022 februárjában indított invázió kezdete óta rendszeresen támadja rakétákkal és drónokkal az ukrán energetikai infrastruktúrát, hogy megbénítsa az áram- és fűtésellátást a téli hónapokban.

Ukrán Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy egy órán belül mintegy húsz ballisztikus rakétát lőttek ki az ellenséges erők. Ez az idei év eddigi legintenzívebb támadássorozata.

Még több Globál

Súlyos csapás érhette az ukránok sztárfegyverét, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Csúnyán kiakadt Putyinra Washington - "Megmagyarázhatatlan, amit Moszkva művel"

Sürgős figyelmeztetés érkezett: küszöbön a következő háború?

Harkivban, az orosz határtól mindössze harminc kilométerre, négy ember vesztette életét, és hatan megsérültek. A támadás egy postai elosztóközpontot ért, épületek dőltek össze, és mintegy ötszáz négyzetméteren tüzek keletkeztek. A mentők harminc embert hoztak biztonságba, közülük kettőt a romok alól.

A déli kikötővárosban, Odesszában öten sérültek meg. Tűz ütött ki egy használaton kívüli épületben, egy fitneszközpontban és egy szakiskolában.

A közép-ukrajnai Krivij Rihben két ember sérült meg; a támadás polgári infrastruktúrát, lakóházakat és gázvezetékeket rongált meg.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos csapás érhette az ukránok sztárfegyverét, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak
Történelmi mérföldkőhöz ért az ukrajnai háború, és ez önmagában is nagy pofon Oroszországnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility