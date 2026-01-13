Megtörtént az év legsúlyosabb orosz csapása: egész Kijev sötétbe borult

Az Ukrenergo hálózatüzemeltető közlése szerint a fővárost rövid időn át tartó, de rendkívül intenzív rakétatámadás érte. A DTEK ukrán energiavállalat beszámolója alapján

az egyik hőerőművük berendezései súlyosan megrongálódtak.

Oroszország a 2022 februárjában indított invázió kezdete óta rendszeresen támadja rakétákkal és drónokkal az ukrán energetikai infrastruktúrát, hogy megbénítsa az áram- és fűtésellátást a téli hónapokban.

Ukrán Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy egy órán belül mintegy húsz ballisztikus rakétát lőttek ki az ellenséges erők. Ez az idei év eddigi legintenzívebb támadássorozata.

Harkivban, az orosz határtól mindössze harminc kilométerre, négy ember vesztette életét, és hatan megsérültek. A támadás egy postai elosztóközpontot ért, épületek dőltek össze, és mintegy ötszáz négyzetméteren tüzek keletkeztek. A mentők harminc embert hoztak biztonságba, közülük kettőt a romok alól.

A déli kikötővárosban, Odesszában öten sérültek meg. Tűz ütött ki egy használaton kívüli épületben, egy fitneszközpontban és egy szakiskolában.

A közép-ukrajnai Krivij Rihben két ember sérült meg; a támadás polgári infrastruktúrát, lakóházakat és gázvezetékeket rongált meg.

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images