Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Zelenszkij megnevezte védelmi miniszterét
Az ukrán elnök felkérte a parlamentet, hogy nevezzék ki Mihailo Fedorovot, Ukrajna eddigi technológiai miniszterét védelmi miniszterré. A szavazás hamarosan megkezdődik.
Jön a következő Trump-Zelenszkij találkozó
A két elnök várhatóan Davosban, Svájcban találkozik majd a következő héten, a Világgazdasági Fórum eseményén.
Megszületett a döntés: máris távozik Ukrajna 2025 nyarán kinevezett védelmi minisztere
Elfogadta az ukrán parlament Denisz Smihal védelmi miniszter lemondását, aki energiaügyi miniszterként folytatja majd pályafutását.
Kiderült, miért okoznak ilyen súlyos károkat az orosz rakéták: vészjelzést tett közzé Ukrajna
Az ukrán védelmi minisztérium ma közölte: fogytán vannak a légvédelmi rakéták, Ukrajnának sürgősen utánpótlás kell a NASAMS és Patriot légvédelmi rendszerekhez - tudósított a RBK.
Ukrajna is támadta Oroszországot
Az ukrán haderő ma délelőtt beszámolt arról is, hogy támadást hajtottak végre Oroszország ellen: Taganrog térségében megsemmisítettek egy dróngyártó létesítményt.
(RBK)
Zelenszkij: a tél nem fogja segíteni Oroszországot
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kommentálta, a ma reggeli, Ukrajna ellen indított súlyos orosz rakétacsapást: elmondta, hogy több ukrán nagyvárosban és áramellátási gondok vannak, illetve hogy az orosz erők lebombáztak egy katonai fontossággal nem rendelkező postai elosztópontot Harkiv megyében.
Az ukrán vezető segítséget kért szövetségeseitől és közölte:
Oroszországnak meg kell értenie, hogy a tél nem fogja segíteni őket a háború megnyerésében.
Meghosszabbítják a statáriumot Ukrajnában
Újabb 90 napra hosszabbítják meg a statáriumot és mozgósítást Ukrajnában, az elnöki rendeletet a parlament is jóváhagyta.
Ukrajnában az orosz invázió kezdete óta vannak érvényben ezek a rendelkezések, a mostani döntés május 4-ig szól.
(UNN)
7 ukrán régióban vannak áramellátási gondok
Kijev mellett hét ukrán régióban vannak gondok az áramellátással, a frontvonal melletti területeken kívül Odessza, Harkiv és Csernyihiv régiókban is gondok vannak az energia-ellátó infrastruktúrával a reggeli orosz támadás miatt.
(UNN)
Ukrán légvédelmi jelentés
Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: az orosz haderő 25 ballisztikus rakétát és 293 drónt indított Ukrajna területe ellen.
A légvédelem 7 ballisztikus rakétát és 240 drónt tudott elfogni.
(RBK)
Megtörtént az év legsúlyosabb orosz csapása: egész Kijev sötétbe borult
Az év eddigi legsúlyosabb orosz csapását hajtotta végre Ukrajna ellen az orosz haderő, Kijevben rendkívüli áramszünetet kellett elrendelni a károk intenzitása miatt - tudósított a Reuters.
Átfogó támadás érte Ukrajnát
Szivárognak az információk a hajnali, Ukrajna elleni nagy hatótávolságú csapásokról: Kijev, Odessza és Harkiv városokat is támadás érte, a hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén.
Az oroszok megtámadták a DTEK energiaellátó vállalat hőerőműveit is - a kár a cég közlése szerint súlyos.
(RBK)
Csúnyán kiakadt Putyinra Washington - "Megmagyarázhatatlan, amit Moszkva művel"
Az Egyesült Államok hétfőn este "veszélyes és megmagyarázhatatlan eszkalációval" vádolta meg Oroszországot, miközben a Trump-kormányzat igyekszik előmozdítani az ukrajnai béketárgyalásokat - írta meg a The Hill.
Csomagkézbesítőt találtak el az oroszok
A harkivi kormányzó kora reggeli nyilatkozata szerint az oroszok kombinált drón- és rakétatámadást intéztek a régió központja ellen. A támadás a legnagyobb ukrán csomagkézbesítő-szolgálat, a Nova Posta egyik depóját, illetve egy kórházat ért.
Súlyos csapás érhette az ukránok sztárfegyverét, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden
Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a Lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Hétfői hírfolyamunk erre a linkre kattintva érhető el.
Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
