Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kommentálta, a ma reggeli, Ukrajna ellen indított súlyos orosz rakétacsapást: elmondta, hogy több ukrán nagyvárosban és áramellátási gondok vannak, illetve hogy az orosz erők lebombáztak egy katonai fontossággal nem rendelkező postai elosztópontot Harkiv megyében.

Az ukrán vezető segítséget kért szövetségeseitől és közölte:

Oroszországnak meg kell értenie, hogy a tél nem fogja segíteni őket a háború megnyerésében.