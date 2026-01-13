  • Megjelenítés
Titokzatos katonai szállítmány érkezett az országba, ahol az USA nemrég különleges akciót hajtott végre
Globál

Titokzatos katonai szállítmány érkezett az országba, ahol az USA nemrég különleges akciót hajtott végre

Portfolio
Az Egyesült Államok hadserege fontos katonai felszerelést szállított Nigériának, hogy támogassa a nyugat-afrikai ország műveleteit – írja a Reuters az amerikai haderő afrikai parancsnokságának (AFRICOM) közlése alapján.

A szállítmány azt követően érkezett, hogy

az amerikai hadsereg múlt hónapban légicsapást hajtott végre az Iszlám Állam fegyveresei ellen Nigéria északnyugati térségében.

Az AFRICOM az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a nigériai fővárosba, Abujába érkezett szállítmány

támogatja Nigéria folyamatban lévő műveleteit, és megerősíti közös biztonsági partnerségünket.

Még több Globál

Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Személyesen üzent Donald Trump Iránnak - Most robbanhat igazán a helyzet

Összeülnek a hatalmasok: pár órán belül eldőlhet Irán sorsa

A parancsnokság nem részletezte, pontosan milyen felszerelést adtak át.

Nigéria immár tizenöt éve küzd iszlamista felkelőkkel az ország északkeleti részén, miközben az északnyugati területeken emberrablásokra szakosodott bűnbandák okoznak komoly biztonsági kockázatot.

Múlt hónapban az AFRICOM bejelentette, hogy az amerikai hadsereg a nigériai hatóságokkal együttműködve légicsapást hajtott végre Szokoto államban. A támadásban több, az Iszlám Államhoz tartozó fegyverest is megöltek.

A nigériai külügyminisztérium szerint az akció az Egyesült Államokkal folytatott biztonsági együttműködés része volt. Ez az együttműködés egyaránt magában foglalja a hírszerzési információk megosztását és a fegyveres csoportok elleni összehangolt fellépést.

A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok november vége óta rendszeresen végez felderítő repüléseket Nigéria jelentős része felett.

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentette Trump: Amerika megindította a régóta ígérgetett támadást

Címlapkép forrása: Adam Abu-bashal/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Sürgős figyelmeztetés érkezett: küszöbön a következő háború?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility