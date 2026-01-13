Titokzatos katonai szállítmány érkezett az országba, ahol az USA nemrég különleges akciót hajtott végre

A szállítmány azt követően érkezett, hogy

az amerikai hadsereg múlt hónapban légicsapást hajtott végre az Iszlám Állam fegyveresei ellen Nigéria északnyugati térségében.

Az AFRICOM az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a nigériai fővárosba, Abujába érkezett szállítmány

támogatja Nigéria folyamatban lévő műveleteit, és megerősíti közös biztonsági partnerségünket.

A parancsnokság nem részletezte, pontosan milyen felszerelést adtak át.

Nigéria immár tizenöt éve küzd iszlamista felkelőkkel az ország északkeleti részén, miközben az északnyugati területeken emberrablásokra szakosodott bűnbandák okoznak komoly biztonsági kockázatot.

Múlt hónapban az AFRICOM bejelentette, hogy az amerikai hadsereg a nigériai hatóságokkal együttműködve légicsapást hajtott végre Szokoto államban. A támadásban több, az Iszlám Államhoz tartozó fegyverest is megöltek.

A nigériai külügyminisztérium szerint az akció az Egyesült Államokkal folytatott biztonsági együttműködés része volt. Ez az együttműködés egyaránt magában foglalja a hírszerzési információk megosztását és a fegyveres csoportok elleni összehangolt fellépést.

A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok november vége óta rendszeresen végez felderítő repüléseket Nigéria jelentős része felett.

Címlapkép forrása: Adam Abu-bashal/Anadolu via Getty Images