Trump ezt nem teszi zsebre: keményen elutasították a nagy tervét a kulcsfontosságú találkozó előtt

Vivian Motzfeldt grönlandi és Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter a Fehér Házban egyeztet JD Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel Donald Trump elnök fenyegetéseiről, amelyek a sziget megszerzésére irányulnak. Nielsen kedden, egy Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel közösen tartott koppenhágai sajtótájékoztatón kijelentette:

Már maga az a gondolat is tiszteletlen, hogy meg lehet vásárolni egy másik népet.

Hozzátette, hogy a grönlandiak Dániát választják, és továbbra is szorosan együttműködnek a dánokkal.

Együtt lépünk be a tárgyalóterembe, együtt távozunk, és együtt beszélünk az amerikaiakkal

– fogalmazott a grönlandi kormányfő.

Trump többször is hangoztatta, hogy meg kívánja szerezni az önkormányzattal rendelkező dán területet, amelyet stratégiai fontosságúnak nevezett. Jelezte azt is, hogy ha Grönland és Dánia nem hajlandó megállapodni, más eszközöket is kész mérlegelni, és még a katonai beavatkozást sem zárta ki. Vasárnap egészen addig ment, hogy szemernyi kétséget sem hagyott a szándékai felől, mikor kijelentette: Grönland „így vagy úgy az övék lesz”.

Frederiksen szerint nem volt könnyű ellenállni a legközelebbi szövetségestől érkező, szerinte elfogadhatatlan nyomásnak, és úgy véli, hogy

a legnehezebb időszak még csak ezután következik.

