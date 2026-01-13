  • Megjelenítés
Trump ezt nem teszi zsebre: keményen elutasították a nagy tervét a kulcsfontosságú találkozó előtt
Globál

Trump ezt nem teszi zsebre: keményen elutasították a nagy tervét a kulcsfontosságú találkozó előtt

Portfolio
Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök a szerdai washingtoni tárgyalások előtt egyértelműen kizárta, hogy szóba kerülhetne Grönland eladása az Egyesült Államoknak - jelentette a Politico.

Vivian Motzfeldt grönlandi és Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter a Fehér Házban egyeztet JD Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel Donald Trump elnök fenyegetéseiről, amelyek a sziget megszerzésére irányulnak. Nielsen kedden, egy Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel közösen tartott koppenhágai sajtótájékoztatón kijelentette:

Már maga az a gondolat is tiszteletlen, hogy meg lehet vásárolni egy másik népet.

Hozzátette, hogy a grönlandiak Dániát választják, és továbbra is szorosan együttműködnek a dánokkal.

Együtt lépünk be a tárgyalóterembe, együtt távozunk, és együtt beszélünk az amerikaiakkal

Még több Globál

Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Kiderült, mi az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb fegyverének súlyos gyengesége

Áttörés a rák elleni harcban: megdöbbentő számokat közöltek

– fogalmazott a grönlandi kormányfő.

Trump többször is hangoztatta, hogy meg kívánja szerezni az önkormányzattal rendelkező dán területet, amelyet stratégiai fontosságúnak nevezett. Jelezte azt is, hogy ha Grönland és Dánia nem hajlandó megállapodni, más eszközöket is kész mérlegelni, és még a katonai beavatkozást sem zárta ki. Vasárnap egészen addig ment, hogy szemernyi kétséget sem hagyott a szándékai felől, mikor kijelentette: Grönland „így vagy úgy az övék lesz”.

Frederiksen szerint nem volt könnyű ellenállni a legközelebbi szövetségestől érkező, szerinte elfogadhatatlan nyomásnak, és úgy véli, hogy

a legnehezebb időszak még csak ezután következik.

Kapcsolódó cikkünk

Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin

Címlapkép forrása: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sürgős figyelmeztetés érkezett: küszöbön a következő háború?
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility