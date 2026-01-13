Ukrán főparancsnok: egyetlen árulkodó jele van, hogy az orosz stratégia nem működik

Szirszkij keddi nyilatkozatában hangsúlyozta: az orosz hadsereg 2025-ben nem ért el jelentős területi előrelépést, miközben veszteségei folyamatosan nőttek. Állítása szerint ez azt mutatja, hogy az ukrán védelem és a felőrlő hadviselés koncepciója működik. A tábornok úgy vélte, a Kreml katonai vezetése az elmúlt évre azt a célt tűzte ki, hogy teljesen elfoglalja Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyét. Hozzátette:

ezeknek a stratégiai céloknak az eléréséhez az orosz fél egyértelműen nem jutott lényegesen közelebb.

Független elemzők becslése szerint az orosz erők 2025-ben nagyjából 5000–5500 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, ami az ország teljes területének alig egy százaléka. Ukrajna számításai alapján ezért Moszkvának legalább 418 ezer katona életével vagy súlyos sebesülésével kellett fizetnie. A független megfigyelők és a brit védelmi minisztérium becslései nagyjából megerősítik ezeket a számokat.

Ukrán harci egységek felvételei és katonák beszámolói szerint az orosz veszteségek jelentős részét a harctereket ellepő drónok okozzák. A cikk szerint ezeket eredetileg kényszermegoldásként vetették be, miután 2023 végén az Egyesült Államok leállította a tüzérségi lőszerek szállítását. Mára – a kezelők beszámolója szerint – a döntő részben, 95–99 százalékban hazai gyártású drónok adják az orosz halottak és sebesültek legalább felét. Szirszkij állítása szerint az ukrán védelem hatékonysága többször is arra kényszerítette a Kremlt, hogy elhalassza vagy teljesen lefújja a tervezett nagyobb offenzívákat, mert a rohamcsapatokból egyszerűen kifogytak a bevethető katonák.

Bár 2025-ben az orosz hadsereg tartotta kezében a kezdeményezést, és kisebb területeken előre tudott nyomulni, az ukrán erők is végrehajtottak korlátozott ellentámadásokat.

A leglátványosabb műveletek a keleti fronton, Pokrovszk térségében zajlottak. A főparancsnok megismételte korábbi állítását, miszerint a háború kezdete óta most először fordult elő, hogy az ukrán hadsereg gyorsabban öli és sebesíti meg az orosz katonákat, mint ahogy a Kreml pótolni tudja őket. Ha ez a tendencia tartósnak bizonyul, fordulópontot jelenthet egy olyan orosz hadsereg számára, amelynek a győzelem látszatának fenntartásához folyamatos területi nyereségeket kell felmutatnia.

Szirszkij csak közvetett módon utalt az ukrán veszteségekre, amelyek pontos adatai szigorúan őrzött államtitoknak számítanak. Annyit közölt, hogy 2025-ben az ukrán személyi veszteségek 13 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. Ugyanakkor elismerte: az ukrán hadsereget krónikus létszámhiány sújtja, amelynek okai között említette az elégtelenül működő toborzórendszert, a 18–24 évesek sorozását tiltó törvényt, a szabályozott pihenőidő hiányát és a tömeges dezertálást.

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images