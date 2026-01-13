  • Megjelenítés
Váratlan bejelentés az Epstein-ügyben: a Clinton házaspár nem tesz tanúvallomást
Globál

Váratlan bejelentés az Epstein-ügyben: a Clinton házaspár nem tesz tanúvallomást

Portfolio
Bill és Hillary Clinton kedden megtagadták, hogy tanúvallomást tegyenek a néhai milliárdos és szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos kongresszusi vizsgálatban. A volt elnök és felesége szerint az eljárás kizárólag pártpolitikai célokat szolgál.

Mindenkinek el kell döntenie, mikor jön el a pillanat, hogy kiálljon az országáért, annak elveiért és az emberekért, még akkor is, ha ennek következményei vannak – írták a Clintonok James Comernek, a képviselőház felügyeleti bizottságát vezető republikánus képviselőnek címzett levelükben. Kijelentették:

Számunkra most jött el ez az idő.

Comer korábban azzal fenyegetőzött, hogy a házaspárt a kongresszus megsértésével vádolja meg, ha nem jelennek meg a bizottság előtt.

Ez akár büntetőeljárást is maga után vonhat.

Még több Globál

Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Ukrán főparancsnok: egyetlen árulkodó jele van, hogy az orosz stratégia nem működik

Modernizálják a keleti nagyhatalom J-20-as lopakodó vadászgépeit: már a jövő légiharcára készítik fel

A Hillary Clinton közösségi oldalán közzétett levélben a házaspár azt állítja, hogy igyekezett átadni azt a kevés információt, amellyel rendelkezett. Szerintük Comer valójában a Trump-kormányzat kudarcairól próbálja elterelni a figyelmet.

Azért tettük ezt, mert Epstein bűncselekményei szörnyűek voltak. Ha a kormányzat bármilyen okból nem tett meg mindent e bűncselekmények kivizsgálásáért és a vádemelésért, most erre kellene összpontosítania a munkáját. Semmi jel nem utal arra, hogy ezt tenné – írták.

A házaspár hozzátette: szerintük a bizottság tevékenységének a pártpolitikán kívül nincs ésszerű magyarázata, és arra számítanak, hogy Comer eljárást kezdeményez ellenük.

Donald Trump kormánya a kongresszus által elfogadott átláthatósági törvénynek megfelelően utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra az Epstein elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat. Epstein korábban Trump és a Clinton házaspár barátja is volt.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat a sötét botrányban: egy rahedli új iratra bukkantak

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden
Megjött a figyelmeztetés: ha Trump ezt tényleg megteszi, a NATO egy pillanat alatt összeomlik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility