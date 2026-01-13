Váratlan bejelentés az Epstein-ügyben: a Clinton házaspár nem tesz tanúvallomást

Bill és Hillary Clinton kedden megtagadták, hogy tanúvallomást tegyenek a néhai milliárdos és szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos kongresszusi vizsgálatban. A volt elnök és felesége szerint az eljárás kizárólag pártpolitikai célokat szolgál.

Mindenkinek el kell döntenie, mikor jön el a pillanat, hogy kiálljon az országáért, annak elveiért és az emberekért, még akkor is, ha ennek következményei vannak – írták a Clintonok James Comernek, a képviselőház felügyeleti bizottságát vezető republikánus képviselőnek címzett levelükben. Kijelentették:

Számunkra most jött el ez az idő.

Comer korábban azzal fenyegetőzött, hogy a házaspárt a kongresszus megsértésével vádolja meg, ha nem jelennek meg a bizottság előtt.

Ez akár büntetőeljárást is maga után vonhat.

A Hillary Clinton közösségi oldalán közzétett levélben a házaspár azt állítja, hogy igyekezett átadni azt a kevés információt, amellyel rendelkezett. Szerintük Comer valójában a Trump-kormányzat kudarcairól próbálja elterelni a figyelmet.

Azért tettük ezt, mert Epstein bűncselekményei szörnyűek voltak. Ha a kormányzat bármilyen okból nem tett meg mindent e bűncselekmények kivizsgálásáért és a vádemelésért, most erre kellene összpontosítania a munkáját. Semmi jel nem utal arra, hogy ezt tenné – írták.

A házaspár hozzátette: szerintük a bizottság tevékenységének a pártpolitikán kívül nincs ésszerű magyarázata, és arra számítanak, hogy Comer eljárást kezdeményez ellenük.

Donald Trump kormánya a kongresszus által elfogadott átláthatósági törvénynek megfelelően utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra az Epstein elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat. Epstein korábban Trump és a Clinton házaspár barátja is volt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images