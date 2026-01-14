Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

  • Megjelenítés
Ma hajnalban újabb súlyos ballisztikus rakétatámadás érte Ukrajnát: az oroszok most Dnyipró városát célozták. Kijevben nagy részében nincs áram, se fűtés, a tegnapi parlamenti ülést is hidegben tarottták. Orosz katonák törtek be Kosztyantynivkába, emellett Mirnohrad is végveszélybe került. A súlyos orosz támadások után a béketárgyalások üteme lelassulni látszik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

