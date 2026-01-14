Bejelentette Trump embere: fordulóponthoz ért a tűzszüneti alku – Kezdődhet az újjáépítés?

Steve Witkoff az X közösségi oldalon közölte, hogy megkezdődött a második fázis, amely a Gázai övezet demilitarizálását, egy szakértői, "technokratikus" kormány felállítását és a térség újjáépítését célozza.

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.Phase Two establishes a transitional technocratic… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026

Az Egyesült Államok elvárja a Hamásztól, hogy teljes mértékben tegyen eleget a kötelezettségeinek, beleértve az utolsó elhunyt túsz azonnali visszaszolgáltatását. Ennek elmulasztása súlyos következményekkel járna

- tette hozzá Witkoff. A különmegbízott kiemelte: "az első fázisban történelmi humanitárius segélyosztás történt, fennmaradt a fegyverszünet, az összes élő túsz és a huszonnyolc elhunyt túsz közül huszonhét holtteste visszakerült."

Witkoff elmondása szerint hálával tartoznak Egyiptomnak, Törökországnak és Katarnak a közvetítésért.

A különmegbízott azt nem ismertette, hogy milyen összetételű átmeneti palesztin kormányzat irányítaná a Gázai övezetet.

A Fehér Ház szintén nem adott ki új tájékoztatást.

