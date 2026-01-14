  • Megjelenítés
Bejelentette Trump embere: fordulóponthoz ért a tűzszüneti alku – Kezdődhet az újjáépítés?
Bejelentette Trump embere: fordulóponthoz ért a tűzszüneti alku – Kezdődhet az újjáépítés?

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff bejelentette: a gázai tűzszüneti megállapodás új szakaszába lépett, amely a Hamász lefegyverzésére, a térség újjáépítésére és egy átmeneti kormányzati struktúra kialakítására összpontosít - írja az AP News.

Steve Witkoff az X közösségi oldalon közölte, hogy megkezdődött a második fázis, amely a Gázai övezet demilitarizálását, egy szakértői, "technokratikus" kormány felállítását és a térség újjáépítését célozza.

Az Egyesült Államok elvárja a Hamásztól, hogy teljes mértékben tegyen eleget a kötelezettségeinek, beleértve az utolsó elhunyt túsz azonnali visszaszolgáltatását. Ennek elmulasztása súlyos következményekkel járna

- tette hozzá Witkoff. A különmegbízott kiemelte: "az első fázisban történelmi humanitárius segélyosztás történt, fennmaradt a fegyverszünet, az összes élő túsz és a huszonnyolc elhunyt túsz közül huszonhét holtteste visszakerült."

Witkoff elmondása szerint hálával tartoznak Egyiptomnak, Törökországnak és Katarnak a közvetítésért.

A különmegbízott azt nem ismertette, hogy milyen összetételű átmeneti palesztin kormányzat irányítaná a Gázai övezetet.

A Fehér Ház szintén nem adott ki új tájékoztatást.

