Egyetlen országon a világ szeme: mindenki feszülten várja Trump döntését – Megszólalt az elnök
Egyetlen országon a világ szeme: mindenki feszülten várja Trump döntését – Megszólalt az elnök

Portfolio
Szakadatlan a feszültség a Közel-Keleten. Sajtóhírek szerint Donald Trump több opciót is mérlegelhet egy Irán elleni esetleges katonai beavatkozás kapcsán, miközben a teheráni rezsim brutálisan lép fel az országszerte zajló tüntetésekkel szemben. A német hatóságok arra figyelmeztetik a légitársaságokat, hogy kerüljék el az iráni légteret, a brit kormány pedig ideiglenesen bezáratta teheráni nagykövetségét a Politico értesülései szerint.

Donald Trump szerdán azt közölte az Ovális Irodában, hogy

tudomása szerint mérséklődik az erőszak Iránban, "leállt" az öldöklés és "nincs napirenden tömeges kivégzés".

Ezt mondták nekem, de meglátjuk

- tudatta az amerikai elnök.

Trump korábban azonban közösségi oldalán azt írta: az iráni vezetés "nagy árat fog fizetni" a gyilkosságokért, és arra buzdította a tüntetőket, hogy folytassák a megmozdulásokat.

Az amerikai és a brit haderő elővigyázatosságból megkezdte személyzete részleges kivonását a Közel-Kelet legnagyobb amerikai támaszpontjáról, a katari Al-Udeid légibázisról,

ahol mintegy tízezer amerikai és száz brit katona állomásozik - írta a BBC.

A New York Times értesülései szerint a Pentagon több lehetséges forgatókönyvet is Trump elé tárt egy esetleges amerikai beavatkozás kapcsán. A lehetséges célpontok között szerepelnek az iráni nukleáris létesítmények és a ballisztikus rakéták indítóállásai, de a lap szerint jelenleg valószínűbbnek tűnik egy kibertámadás, vagy a rezsimellenes tüntetőkkel szemben fellépő biztonsági apparátust veheti célba egy potenciális amerikai csapás.

A G7-országok külügyminiszterei kijelentették, hogy készek további korlátozó intézkedéseket bevezetni Irán ellen, amennyiben a perzsa állam továbbra is a nemzetközi jogot megsértve lép fel a tüntetések és az ellenzék ellen.

Elítéljük a biztonsági erők által a tüntetők ellen alkalmazott szándékos erőszakot, a tüntetők meggyilkolását, az önkényes letartóztatásokat és a megfélemlítési taktikákat

- idézi a G7 nyilatkozatát az Al Jazeera.

Az MTI szerint az iráni legfelsőbb bíróság elnöke gyorsított bírósági eljárással és kivégzéssel fenyegette meg szerdán azokat, akiket őrizetbe vettek a kormányellenes tüntetéseken az országban.

Ha el akarjuk végezni a munkát, most kell megtenni; ha cselekedni akarunk, gyorsan kell

- jelentette ki Golámhosszein Mohszen Ezsei. Ellátogatott egy tüntetőket is fogva tartó börtönbe, és ott figyelmeztetett: ha az igazságügyi hatóságok hónapokat késlekednek, "nem lesz ugyanaz a hatás".

Ha valaki felgyújt egy embert és lefejezi, majd elégeti a testét, akkor bizony mielőbb munkához kell látnunk

- szögezte le.

Hosszein Rahimi iráni igazságügy-miniszter a kormány szerdai ülését követően kijelentette, hogy "a tüntetések idején őrizetbe vett emberek kétségkívül bűnösök, hiszen már önmagában a részvétel is bűncselekménynek minősül, mert illegális felhívásra történt".

Abbász Aragcsi külügyminiszter szerdán arról írt, hogy Izrael háborúba akarja rángatni az Egyesült Államokat országával szemben. Azt írta az X-en: Izrael mindig ezt tette, de titokban, most azonban nyíltan teszi.

Az amerikai külügyminisztérium az X-en közzétett, perzsa nyelvű bejegyzésében figyelmeztetett, hogy egy 26 éves, Erfan Szoltáni nevű tüntetőt az iráni hatóságok máris halálra ítéltek, és akár már szerdán kivégezhetik. A tárca hozzátette, hogy már több mint 10 600 őrizetbe vétel történt. Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet szerdai közlése szerint

eddig több mint 2400 halálos áldozata van a tüntetéseknek,

de ezt az információt egyelőre nem lehet független forrásból megerősíteni.

