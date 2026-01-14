Elkezdett terjedni a rég elfeledett súlyos betegség, több százan betegek, ezek a tünetek

Egyes dél-karolinai iskolákban mindössze 20 százalékra esett vissza az MMR-átoltottság, miközben az államban már 434 kanyarós esetet tartanak nyilván, ami súlyos aggodalmakat vet fel a járvány terjedésével kapcsolatban.

Linda Bell állami járványügyi szakértő szerdán közölte: egyes dél-karolinai iskolákban az átoltottsági arány 20 százalékig csökkent, ami kifejezetten veszélyes egy olyan, rendkívül fertőző betegség esetében, mint a kanyaró.

Az államban keddig 434 kanyarós esetet regisztráltak, ami 124-gyel több a pénteken jelentett adatoknál.

A fertőzés elsősorban az állam északnyugati részén, Greenville és Spartanburg térségében terjed.

Bell szerint a Spartanburg megyei helyzet jól mutatja, hogy az aluloltott közösségek kis gócai is elegendőek ahhoz, hogy a rendkívül fertőző vírus széles körben elterjedjen, és minden fogékony embert elérjen – függetlenül az általános átoltottsági szinttől.

A kanyaró légúti fertőzés, amelynek tünetei közé tartozik a láz, a köhögés és a jellegzetes bőrkiütés.

Súlyos esetben tüdőgyulladást vagy agyvelőgyulladást is okozhat.

A betegség megfelelő átoltottsággal megelőzhető: legalább 95 százalékos oltási arány szükséges a nyájimmunitás kialakulásához, amely azokat is védi, akik valamilyen okból nem kaphatják meg a vakcinát. Az MMR-oltás két adagja mintegy 97 százalékos védettséget biztosít. Dél-Karolinában az iskolakezdés feltétele a két adag MMR-oltás, az átoltottsági szint azonban a COVID-járvány óta jelentősen visszaesett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images