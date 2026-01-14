Felfüggesztették a tárgyalásokat: Irán megfenyegette Amerika legfontosabb közel-keleti partnereit

Irán azzal fenyegette meg a térség országait, hogy egy esetleges amerikai támadás esetén csapást mér a területükön állomásozó amerikai katonai bázisokra - írja a Reuters.

Egy magas rangú iráni tisztségviselő szerdán a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva közölte: Teherán figyelmeztette Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Törökországot, hogy

amennyiben az Egyesült Államok támadást indít Irán ellen, válaszul megtorló csapások érik az említett országokban lévő amerikai katonai létesítményeket.

A fenyegetés azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök beavatkozással fenyegetőzött az Iránban zajló országos tüntetések miatt.

A tisztségviselő elmondása szerint Teherán arra kérte az érintett kormányokat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Washington ne indíthasson támadást Irán ellen az ő területükről vagy légtereik felhasználásával.

A helyzeten tovább ront, hogy az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi és Steve Witkoff amerikai különmegbízott közötti közvetlen kommunikációt felfüggesztették. A tisztségviselő hozzátette, hogy az amerikai fenyegetések aláássák a diplomáciai erőfeszítéseket, és emiatt lemondták az évtizedek óta húzódó nukleáris vita rendezését célzó, előkészítés alatt álló találkozókat is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images