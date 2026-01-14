Felfüggesztették a tárgyalásokat: Irán megfenyegette Amerika legfontosabb közel-keleti partnereit

Egy magas rangú iráni tisztségviselő szerdán a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva közölte: Teherán figyelmeztette Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Törökországot, hogy
amennyiben az Egyesült Államok támadást indít Irán ellen, válaszul megtorló csapások érik az említett országokban lévő amerikai katonai létesítményeket.
A fenyegetés azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök beavatkozással fenyegetőzött az Iránban zajló országos tüntetések miatt.
A tisztségviselő elmondása szerint Teherán arra kérte az érintett kormányokat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Washington ne indíthasson támadást Irán ellen az ő területükről vagy légtereik felhasználásával.
A helyzeten tovább ront, hogy az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi és Steve Witkoff amerikai különmegbízott közötti közvetlen kommunikációt felfüggesztették. A tisztségviselő hozzátette, hogy az amerikai fenyegetések aláássák a diplomáciai erőfeszítéseket, és emiatt lemondták az évtizedek óta húzódó nukleáris vita rendezését célzó, előkészítés alatt álló találkozókat is.
