Itt a megerősítés: J-10C-kkel semmisítettek meg nyugati vadászgépeket az elmúlt évek legnagyobb légicsatájában

Több mint fél évet kellett várni, hogy hivatalos források is megerősítsék a tavalyi év egyik legnagyobb katonai szenzációját:
J-10C-kkel több ellenséges vadászgépet is lelőttek, méghozzá veszteségek nélkül.
A bejelentést a kínai Nemzetvédelmi Tudományos, Technológiai és Ipari Állami Igazgatóság tette január 12-én. Azt is kiemelték, hogy ez az esemény „mérföldkő a kínai vadászgép export történetében”. A J-10-esek az egyik első típus, amelyet teljes egészében Kínában fejlesztettek, és eladásra is szántak belőle.
2025 májusában egymásnak esett Pakisztán és India, miután egy súlyos terrortámadást követően elmérgesedett a viszony a riválisok között. A helyzet hatalmas légicsatába torkollott (az elmúlt évek legnagyobbjába, több tucat jármű részvételével), ezt követően pedig azonnal elárasztották a közösségi médiát a nem hivatalos információk, melyek szerint legalább egy, de inkább több Rafale vadászgép semmisült meg az indiai légierő kötelékéből. A francia gyártmányú eszközök mellett más típusokat is említettek a jelentések, például egy Szu-30MKI-ról is szó volt. A közösségi médiában rengeteg felvétel keringett, melyek azt bizonyították, hogy több Rafale is lezuhanhatott. Mindez komoly politikai kétségeket ébresztett Újdelhiben, mivel a franciákkal kötött 8,7 milliárdos üzlet megkötése előtt sokan drágállották az árat 36 darab járműért.
Az események után a J-10C globális presztízse alaposan megugrott, több ország is bejelentkezett érte. India közben igyekezett hangsúlyozni, hogy milyen sikereket értek el a májusi összecsapás alatt, kiemelve például az Sz-400-as légvédelmi rendszer teljesítményét. A dél-ázsiai ország védelmi szempontból szorosabbra fűzte a kapcsolatát Moszkvával és felmerült az ötödik generációs Szu-57-es vadászgép megvásárlásának lehetősége is. Hónapokkal az összecsapás után az indiai katonai vezetők is elismerték, hogy szenvedtek veszteségeket, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mekkora mértékben és milyen jellegűt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images
