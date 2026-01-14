  • Megjelenítés
Itt a megerősítés: J-10C-kkel semmisítettek meg nyugati vadászgépeket az elmúlt évek legnagyobb légicsatájában
Itt a megerősítés: J-10C-kkel semmisítettek meg nyugati vadászgépeket az elmúlt évek legnagyobb légicsatájában

Első alkalommal erősítették meg hivatalos forrásból az értesüléseket, melyek szerint kínai fejlesztésű J-10C vadászgépekkel lőttek le több francia gyártmányú, de az indiai légierő kötelékében álló Rafalét 2025 legnagyobb légicsatájában – írja a Military Watch Magazine.

Több mint fél évet kellett várni, hogy hivatalos források is megerősítsék a tavalyi év egyik legnagyobb katonai szenzációját:

J-10C-kkel több ellenséges vadászgépet is lelőttek, méghozzá veszteségek nélkül.

A bejelentést a kínai Nemzetvédelmi Tudományos, Technológiai és Ipari Állami Igazgatóság tette január 12-én. Azt is kiemelték, hogy ez az esemény „mérföldkő a kínai vadászgép export történetében”. A J-10-esek az egyik első típus, amelyet teljes egészében Kínában fejlesztettek, és eladásra is szántak belőle.

2025 májusában egymásnak esett Pakisztán és India, miután egy súlyos terrortámadást követően elmérgesedett a viszony a riválisok között. A helyzet hatalmas légicsatába torkollott (az elmúlt évek legnagyobbjába, több tucat jármű részvételével), ezt követően pedig azonnal elárasztották a közösségi médiát a nem hivatalos információk, melyek szerint legalább egy, de inkább több Rafale vadászgép semmisült meg az indiai légierő kötelékéből. A francia gyártmányú eszközök mellett más típusokat is említettek a jelentések, például egy Szu-30MKI-ról is szó volt. A közösségi médiában rengeteg felvétel keringett, melyek azt bizonyították, hogy több Rafale is lezuhanhatott. Mindez komoly politikai kétségeket ébresztett Újdelhiben, mivel a franciákkal kötött 8,7 milliárdos üzlet megkötése előtt sokan drágállották az árat 36 darab járműért.

Az események után a J-10C globális presztízse alaposan megugrott, több ország is bejelentkezett érte. India közben igyekezett hangsúlyozni, hogy milyen sikereket értek el a májusi összecsapás alatt, kiemelve például az Sz-400-as légvédelmi rendszer teljesítményét. A dél-ázsiai ország védelmi szempontból szorosabbra fűzte a kapcsolatát Moszkvával és felmerült az ötödik generációs Szu-57-es vadászgép megvásárlásának lehetősége is. Hónapokkal az összecsapás után az indiai katonai vezetők is elismerték, hogy szenvedtek veszteségeket, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mekkora mértékben és milyen jellegűt.

Kapcsolódó cikkünk

Új részletek derültek ki 2025 legnagyobb légicsatájáról: több nyugati vadászgép hullott, mint eddig tudtuk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

