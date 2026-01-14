Kiderült, mit gondolnak az amerikaiak Grönland megszállásáról – Boríthatja Trump terveit a kiábrándító valóság?

Az amerikai állampolgárok alig 17%-a támogatja Grönland megszerzését, ráadásul alig 4% van, aki ehhez katonai erőt is hajlandó lenne használni – derül ki egy Reuters / Ipsos kutatásból.

A kutatóknak nyilatkozó amerikaiak 47%-a nyíltan ellenzi a térség megszerzését, 35% válaszolta azt, hogy „nem tudja”, milyen hatása lenne a terület akvizíciójának.

A válaszadók alig 17%-a mondta azt, hogy támogatná Grönland USA-hoz csatolását, mindössze 4% hajlandó ehhez fegyvert is használni.

A demokrata szavazók egyáltalán nem támogatják, de a republikánusok is alig 10%-a tartja jó ötletnek fegyveres beavatkozást.

A válaszadók 66%-a arra is kitért, hogy szerintük a NATO működésére és a transzatlanti szövetség stabilitására összességében káros az, hogy Donald Trump nyíltan próbálja megszerezni az északi területet az Egyesült Államok számára.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images