Kiszámolták: nem kevésbe fájna az adófizetőknek, hogy megvalósuljon Trump grandiózus álma

A becslést tudósok és volt amerikai tisztviselők készítették, és része annak az előkészítési folyamatnak, amely Trump geopolitikai törekvéseihez kapcsolódik az Északi-sarkvidéken - közölték az NBC forrásai.

A tervek szerint Grönland stratégiai ütközőzónaként szolgálna az Arktiszon az Egyesült Államok legfőbb riválisaival szemben. A számítás szerinti összeg

az amerikai védelmi minisztérium, a pentagon éves költségvetésének több mint felének felelne meg.

Mint arról beszámoltunk, Dánia megerősíti katonai jelenlétét a területéhez tartozó autonóm szigeten.

Hadgyakorlatok keretében a dán hadsereg a mai naptól fogva alakulatokat és képességeket telepít Grönlandra, így a szigeten és környékén fokozott lesz a katonai jelenlét, ami harci repülőgépeket, hadihajókat és katonákat jelent, beleértve a NATO-szövetségesek erőit is

- idézi a koppenhágai védelmi tárca közleményét az MTI. Időközben Franciaország bejelentette: konzulátust nyitnak Grönlandon, amit a francia külügyminiszter "politikai jelzésnek" nevezett, mondván: "Grönland nem eladó".

Egyébként az amerikai állampolgárok csupán 17%-a támogatja Grönland megszerzését, ráadásul alig 4%-uk lenne hajlandó ennek érdekében katonai erőt is alkalmazni a Reuters/Ipsos kutatása szerint.

Szerdán J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadja Dánia és Grönland külügyminiszterét a Fehér Házban.

