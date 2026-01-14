Kiszivárgott: folytatódnak a béketárgyalások - Személyesen teszik le Putyin asztalára az új béketervet

Amerikai delegáció készül Moszkvába: Steve Witkoff amerikai főtárgyaló és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal majd az ukrajnai háború lezárásáról – értesült a Bloomberg News.

A találkozóra várhatóan még ebben a hónapban kerülhet sor, de a tervek egyelőre nem véglegesek, és az iráni helyzet alakulása miatt az időpont még módosulhat.

Lapértesülések szerint az amerikai tisztviselők a legújabb ukrán-amerikai béketervet tárgyalnák le Putyin elnökkel.

A tárgyalások várhatóan érintik majd az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák és újjáépítési támogatás kérdését is.

Trump elnök a közelmúltban többször is kritizálta Putyint, amiért az orosz vezető nem hajlandó gyorsan lezárni a háborút és emberek halnak meg minden nap a frontvonalon.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images