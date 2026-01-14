  • Megjelenítés
Kiszivárgott: folytatódnak a béketárgyalások - Személyesen teszik le Putyin asztalára az új béketervet
Globál

Kiszivárgott: folytatódnak a béketárgyalások - Személyesen teszik le Putyin asztalára az új béketervet

Portfolio
Amerikai delegáció készül Moszkvába: Steve Witkoff amerikai főtárgyaló és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal majd az ukrajnai háború lezárásáról – értesült a Bloomberg News.

A találkozóra várhatóan még ebben a hónapban kerülhet sor, de a tervek egyelőre nem véglegesek, és az iráni helyzet alakulása miatt az időpont még módosulhat.

Lapértesülések szerint az amerikai tisztviselők a legújabb ukrán-amerikai béketervet tárgyalnák le Putyin elnökkel.

A tárgyalások várhatóan érintik majd az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák és újjáépítési támogatás kérdését is.

Trump elnök a közelmúltban többször is kritizálta Putyint, amiért az orosz vezető nem hajlandó gyorsan lezárni a háborút és emberek halnak meg minden nap a frontvonalon.

Még több Globál

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Felfüggesztették a tárgyalásokat: Irán megfenyegette Amerika legfontosabb közel-keleti partnereit

Teljesen ki vannak borulva Oroszország barátai - Hatalmas stratégiai hibát vétett Putyin?

Kapcsolódó cikkünk

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz
Elkezdődött: Amerika beavatkozik Iránban, bejelentés jött Washingtonból
Lerántották a leplet a mestertervről: megindulnak a német katonák, saját szövetségesével nézne farkasszemet Berlin
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility