Teljes készültséget hirdettek, Trump bármikor támadhat: „készen állunk a háborúra”

Teljes készültségben vagyunk”
– idézi Muszavit több közel-keleti hírportál.
Az iráni parancsnok azt állítja: az iráni haderő nemcsak kiheverte már a nyári, Izrael elleni háborút,
de nagyobb készültségi szintben várja az ellenséges támadást, mint akkor.
Elmondta: a háborúban elszenvedett károkat megjavították, a légierő pedig ütőképesebb, mint 2025 nyarán volt.
Az iráni parancsnok azért szólalt meg, mert Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolóra vette, hogy megtámadja Iránt, kiállva az ország muszlim radikális vezetése ellen tüntető tömegek mellett.
Az iráni haderő 2025 nyarán 12 napos háborút vívott Izraellel – a konfliktus során az izraeli haderő az iráni légvédelem, légierő és ballisztikus rakétaképesség ellen súlyos csapásokat mért.
Voltak hírek arról, hogy Irán kínai beszerzéseken keresztül elkezdte pótolni a kiesett képességeket, de meglepő lenne, ha ütőképesebb lenne az ország védelme, mint a nyár elején volt.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
