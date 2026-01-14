  • Megjelenítés
Teljes készültséget hirdettek, Trump bármikor támadhat: „készen állunk a háborúra”
Globál

Teljes készültséget hirdettek, Trump bármikor támadhat: „készen állunk a háborúra”

Portfolio
Irán hadereje teljes készültségben van, felkészültebb most egy ellenséges támadás elhárítására, mint 2025 nyarán volt – jelentette be Madzsid Muszavi, a Forradalmi Gárda Hadtest légierejének parancsoka.

Teljes készültségben vagyunk”

– idézi Muszavit több közel-keleti hírportál.

Az iráni parancsnok azt állítja: az iráni haderő nemcsak kiheverte már a nyári, Izrael elleni háborút,

de nagyobb készültségi szintben várja az ellenséges támadást, mint akkor.

Még több Globál

Egyetlen lépéssel jelezte az európai nagyhatalom a hódító kedvében lévő Trumpnak: eddig és ne tovább!

Sokasodnak a jelek: hamarosan elsöprő támadás jöhet a Közel-Keleten, kiadták a jelzést

Elkezdődött: megerősíti Grönlandot Dánia – Öntik a fegyvereket a térségbe

Elmondta: a háborúban elszenvedett károkat megjavították, a légierő pedig ütőképesebb, mint 2025 nyarán volt.

Az iráni parancsnok azért szólalt meg, mert Donald Trump amerikai elnök komolyan fontolóra vette, hogy megtámadja Iránt, kiállva az ország muszlim radikális vezetése ellen tüntető tömegek mellett.

Az iráni haderő 2025 nyarán 12 napos háborút vívott Izraellel – a konfliktus során az izraeli haderő az iráni légvédelem, légierő és ballisztikus rakétaképesség ellen súlyos csapásokat mért.

Voltak hírek arról, hogy Irán kínai beszerzéseken keresztül elkezdte pótolni a kiesett képességeket, de meglepő lenne, ha ütőképesebb lenne az ország védelme, mint a nyár elején volt.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos válság a Közel-Keleten: megremegett a rezsim, az egész térség lángba borulhat

Felfüggesztették a tárgyalásokat: Irán megfenyegette Amerika legfontosabb közel-keleti partnereit

Teljesen ki vannak borulva Oroszország barátai - Hatalmas stratégiai hibát vétett Putyin?

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz
Elkezdődött: Amerika beavatkozik Iránban, bejelentés jött Washingtonból
Ukrán főparancsnok: egyetlen árulkodó jele van, hogy az orosz stratégia nem működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility