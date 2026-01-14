  • Megjelenítés
Teljesen ki vannak borulva Oroszország barátai - Hatalmas stratégiai hibát vétett Putyin?
Teljesen összeomlott a katonai együttműködés Venezuela, Kuba és Oroszország közt a Caracas elleni amerikai támadás után, a három szoros szövetséges egymásra mutogat, de főleg Moszkvát hibáztatják, amiért a katonai nagyhatalom nem nyújtott elég segítséget egy nyilvánvaló amerikai fenyegetéssel szemben – írta meg a Bloomberg.

A lap venezuelai tisztviselőkkel beszélgetett, akik úgy látják: nem kaptak elég segítséget sem Kubától, sem Oroszországtól, emiatt pedig

nincs más választásuk, mint együttműködni az Egyesült Államokkal Nicolas Maduro elrablása után.

Venezuelai vezetők arról panaszkodtak a lapnak, hogy

  • Kuba hiába biztosított testőröket Maduro elnöknek, nem tudták megakadályozni, hogy az amerikai különleges erők elrabolják a politikust,
  • Oroszország nem nyújtott elég támogatást a megvásárolt Sz-300 és BUK-M2 légvédelmi rendszerek hatékony működtetéséhez,
  • Oroszország nem nyújtott kibervédelmi segítséget az amerikai hackerekkel szemben, akik egyebek mellett Caracas áramellátását is megbénították,
  • az orosz és kubai titkosszolgálatok nem nyújtottak kellő támogatást Venezuelának, pedig az Egyesült Államok nyíltan kommunikált arról, hogy meg akarja dönteni Maduro elnök hatalmát.

Orosz tisztviselők közben arról magyaráztak a lapnak, hogy annyira nem is fontos Venezuela Moszkvának: nyilván nem örülnek annak, hogy elvesztették a latin-amerikai országot, de

sokkal fontosabb az, hogy ne haragítsák magukra az Egyesült Államokat és Donald Trumpot.

Megjegyzik ugyanakkor: Irán elvesztése sokkal nagyobb érvágás lenne Oroszországnak, viszont nem valószínű, hogy a Kreml tud katonai segítséget küldeni Teheránnak, ha Amerika tényleg megtámadja a közel-keleti államot.

A Bloomberg végül megállapítja: a mostani geopolitikai helyzet kifejezetten hátrányos Oroszország stratégiai partnerségeire nézve, viszont

a Kreml számára sokkal fontosabb most az, hogy elérje kitűzött katonai céljait Ukrajnában, mintsem az, hogy mi történik a világ többi részén.

Erről a dilemmáról és Oroszország szövetségeseinek elvesztéséről itt írtunk részletesen:

