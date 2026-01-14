Teljesen ki vannak borulva Oroszország barátai - Hatalmas stratégiai hibát vétett Putyin?

A lap venezuelai tisztviselőkkel beszélgetett, akik úgy látják: nem kaptak elég segítséget sem Kubától, sem Oroszországtól, emiatt pedig

nincs más választásuk, mint együttműködni az Egyesült Államokkal Nicolas Maduro elrablása után.

Venezuelai vezetők arról panaszkodtak a lapnak, hogy

Kuba hiába biztosított testőröket Maduro elnöknek, nem tudták megakadályozni, hogy az amerikai különleges erők elrabolják a politikust,

nem tudták megakadályozni, hogy az amerikai különleges erők elrabolják a politikust, Oroszország nem nyújtott elég támogatást a megvásárolt Sz-300 és BUK-M2 légvédelmi rendszerek hatékony működtetéséhez,

Oroszország nem nyújtott kibervédelmi segítséget az amerikai hackerekkel szemben, akik egyebek mellett Caracas áramellátását is megbénították,

az amerikai hackerekkel szemben, akik egyebek mellett Caracas áramellátását is megbénították, az orosz és kubai titkosszolgálatok nem nyújtottak kellő támogatást Venezuelának, pedig az Egyesült Államok nyíltan kommunikált arról, hogy meg akarja dönteni Maduro elnök hatalmát.

Orosz tisztviselők közben arról magyaráztak a lapnak, hogy annyira nem is fontos Venezuela Moszkvának: nyilván nem örülnek annak, hogy elvesztették a latin-amerikai országot, de

sokkal fontosabb az, hogy ne haragítsák magukra az Egyesült Államokat és Donald Trumpot.

Megjegyzik ugyanakkor: Irán elvesztése sokkal nagyobb érvágás lenne Oroszországnak, viszont nem valószínű, hogy a Kreml tud katonai segítséget küldeni Teheránnak, ha Amerika tényleg megtámadja a közel-keleti államot.

A Bloomberg végül megállapítja: a mostani geopolitikai helyzet kifejezetten hátrányos Oroszország stratégiai partnerségeire nézve, viszont

a Kreml számára sokkal fontosabb most az, hogy elérje kitűzött katonai céljait Ukrajnában, mintsem az, hogy mi történik a világ többi részén.

Erről a dilemmáról és Oroszország szövetségeseinek elvesztéséről itt írtunk részletesen:

