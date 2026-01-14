Tényleg a béke elnöke Donald Trump? A válasz sokakat meglephet

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump 2025. január 20-i második beiktatási beszédének egyik legtöbbet idézett sora a következő volt:

A legbüszkébb örökségem az lesz, hogy béke- és egységteremtő voltam. Ez akarok lenni: béke- és egységteremtő.

Nem elég, hogy az Amerikai Békeintézet – melyet az Elon Musk-féle DOGE még fel kívánt számolni – felvette Trump nevét,

a republikánus elnök már-már naponta dicsekszik azzal, hogy neki köszönhető nyolc „háború” lezárása:

Izrael és a Hamász, Izrael és Irán, Pakisztán és India, Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság, Thaiföld és Kambodzsa, Örményország és Azerbajdzsán, Egyiptom és Etiópia, valamint Szerbia és Koszovó között. (Trump a orosz-ukrán háború lezárását, ami még várat magára, nehezebb feladatnak titulálta, mint azt feltételezte.)

Bár a békítő szándék kétségkívül méltányolható, az nyilvánvaló túlzás, hogy valamennyi esetben tartós, mindkét fél által tiszteletben tartott tűzszüneti vagy békemegállapodás született volna, ahogy az sem igaz, hogy az évtizedes konfliktusok mindegyikében az azonnali fegyveres összecsapás széléről rántotta volna vissza a feleket Washington.

The US carried out military attacks against a total of seven countries in 2025.Here's what we know ️ https://t.co/kv8E0skRgi pic.twitter.com/p2xrVkJ20T https://t.co/kv8E0skRgi — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 31, 2025

Jóllehet a Fehér Ház szakadatlanul hirdeti, hogy a Nobel-békedíjra feltűnően ácsingózó Trump a „béke elnöke”, 2025 végével több médium kiemelte: a republikánus zászlóvivő nem kevesebb, mint hét ország bombázására bólintott rá a múlt évben – a listán Venezuela, Szíria, Irak, Irán, Nigéria, Jemen és Szomália szerepel.

Azt, hogy az amerikai légicsapások megszaporodtak Trump visszatérésével, az adatok is alátámasztják:

kizárólag a múlt esztendőben legalább 626-ra volt példa, miközben a demokrata Joe Biden a teljes, négyéves hivatali ideje alatt mindössze 555 légitámadást hajtott végre. A Trump-adminisztráció a kritikára rendszerint a Ronald Reagantől kölcsönzött szókapcsolattal reagál:

béke erő által.

Az elrettentő képesség célként kitűzött növelését pedig mi sem teszi egyértelműbbé, mint hogy

Trump a mostani másfélszeresére, 1,5 ezermilliárd dollárra (mintegy 500 ezermilliárd forintra) emelné a Pentagon 2027-es büdzséjét.

Ilyen léptékű növelést a koreai háború 1951-es kitörése óta nem láthattunk.

A legtöbben talán nem ilyen intézkedéseket várnának egy hagyományos értelemben vett „pacifista” elnöktől. Az elmúlt egy év – és kiváltképp a venezuelai akció fényében –a Vox arról cikkezett, hogy

Donald Trump sosem volt békegalamb.

A progresszív liberális lap felidézi, hogy Trump már első ciklusában sem riadt vissza olyan lépésektől, amelyek inkább egy „héjára” vallanának: megölette Kászem Szolejmani iráni katonai parancsnokot, Kim Dzsongun észak-koreai diktátort pedig „mennykővel és pokollal” fenyegette meg. A Wall Street Journal a második Trump-kormányzat latin-amerikai beavatkozásait elnézve csavart egyet Teddy Roosevelt elhíresült mondásán, és úgy summázta a Trump-doktrínát:

légy hangos, és hordj magadnál furkósbotot!

Trump ugyanakkor számos gesztust gyakorolt Oroszország felé, valamint Venezuelában és Iránban limitált, gyors lefolyású beavatkozás mellett döntött a totális rezsimváltás helyett – így a „leghéjább” republikánusokat több ízben hiányérzettel tölthette el.

Jóllehet egy iráni beavatkozás ismét napirenden van, miután az amerikai elnök tavaly júliusban a perzsa állam atomlétesítményeit bombázta, Emma Ashford, a Georgetown Egyetem oktatója szintén feltette a kérdést:

ha Trump nem békegalamb, de nem is héja, akkor pontosan micsoda?

A választ egyik 19. századi elődjének politikájában, illetve egy 1999-ben megjelent publikációban lelhetjük.

„Donald Trump jacksoni lázadása”

Az Egyesült Államok hetedik, de legelső populista elnökének becézett Andrew Jackson 1829 és 1837 között vezette az országot. Az önellátó, fehér földműves réteget idealizáló, de eliteket elutasító és „kisembereket” képviselő „jacksoni demokrácia” máig meghatározó mérföldköve az Egyesült Államok demokratikus fejlődésének – noha az egyébként rabszolgatartó Jacksonról alkotott képet árnyalja az elnöki hatalomkiterjesztés és az amerikai indiánok erőszakos eltávolítása. Bár az 1812-es brit-amerikai háború egyik hős parancsokaként ünnepelt Jacksont – Thomas Jefferson mellett – a Demokrata Párt egyik alapítójaként tartják számon, Walter Russell Mead amerikai akadémikus már 2016-ban arról értekezett, hogy

Jackson 19. századi politikai irányzatának Trump hívei a 21. századi örökösei.

(Trump egykori stratégája, Steve Bannon 2017-ben Mead munkásságának tulajdonította, hogy az Ovális Irodában kiemelt helyre került Jackson portréja, mintegy jelzendő: a 45. elnök is tud azonosulni a jacksoni felfogással.)

Andrew Jackson, az Egyesült Államok hetedik elnöke. Fotó: Wikimedia Commons

Mead pár éve azt írta, hogy Jackson nacionalista, egalitárius és individualista populizmusa – amely nem egységes és nem illeszkedik sem a liberális, sem a konzervatív dogmához – máig érezteti a hatását, hiába nyúlik vissza a peremterületeket 18. században benépesítő skót-ír telepesekhez. Úgy véli, a jacksoni Amerika támogatja a középosztályt segítő állami kiadásokat, de elutasítja a legszegényebbek segélyezését, és ellenzi a szabadkereskedelmet is. Eszmerendszere a mindennapi életben gyakran szabadelvű, ugyanakkor faji, bevándorlási és rendfenntartási kérdésekben konzervatív. Alapvetően bizalmatlan az állammal szemben, és a fegyvertartást az amerikai szabadság alapjának tekinti.

Ami viszont különösen érdekes számunkra, az a jacksoni külpolitika tárgyalása. Mead erről 1999-ben írt először bővebben, majd 2002-ben kiadta a Special Providence (Különleges gondviselés) című kötetét az amerikai külpolitika történetéről. Ebben négy amerikai honatya mintájára négy iskolát vélt elkülöníteni.

A négy lovas

Mead az elsőt „ hamiltoninak ” nevezi, az Egyesült Államok első pénzügyminisztere és George Washington bizalmasa, Alexander Hamilton után. A hamiltoni gondolkodás gazdasági szemüvegen keresztül vizsgálja a nemzetközi kapcsolatokat, célként pedig az USA piaci érdekeinek előmozdítását tűzi ki. A 20. század óta a hamiltoniak a globális szabadkereskedelemben és az azt elősegítő nemzetközi intézményrendszerben látták meg ennek zálogát, ami szerintük hozzájárul a békéhez és a stabilitáshoz is. Erre példaként említhetjük, amikor az idősebb Bush meg kívánta óvni a nemzetközi olajpiacot az öbölháború idején.

” nevezi, az Egyesült Államok első pénzügyminisztere és bizalmasa, után. A hamiltoni gondolkodás keresztül vizsgálja a nemzetközi kapcsolatokat, célként pedig az USA piaci érdekeinek előmozdítását tűzi ki. A 20. század óta a hamiltoniak látták meg ennek zálogát, ami szerintük hozzájárul a békéhez és a stabilitáshoz is. Erre példaként említhetjük, amikor az idősebb Bush meg kívánta óvni a nemzetközi olajpiacot az öbölháború idején. A „ jeffersoni ” iskola a hamiltonival szemben alakult ki, középpontjában pedig a demokrácia és az egyéni szabadságjogok állnak. A jeffersoniak szkeptikusan viszonyulnak a központi kormányzathoz és a más nemzetekkel való érintkezéshez , és úgy vélik, sokkal érdemesebb otthon ápolni a demokráciát, mintsem a külkapcsolatok zűrzavarában evickélni. Bár közelmúltbeli elnökök esetében nem bukkant fel, ez a filozófia a libertáriusokhoz vagy a néhai Tea Party mozgalom bizonyos elemeihez volt köthető, de a baloldalon sem ismeretlen.

” iskola a hamiltonival szemben alakult ki, középpontjában pedig a demokrácia és az egyéni szabadságjogok állnak. , és úgy vélik, sokkal érdemesebb otthon ápolni a demokráciát, mintsem a külkapcsolatok zűrzavarában evickélni. Bár közelmúltbeli elnökök esetében nem bukkant fel, ez a filozófia a libertáriusokhoz vagy a néhai Tea Party mozgalom bizonyos elemeihez volt köthető, de a baloldalon sem ismeretlen. A „ jacksoniak ” a jeffersoniakhoz hasonlóan belföldre figyelnek, azonban a visszafogott nacionalizmus helyett annak harcias arcát képviselik. Noha alapvetően elutasítják a külföldi beavatkozásokat, támogatják a magas védelmi kiadásokat, és ha fenyegetés éri az Egyesült Államokat, készek fegyvert fogni önvédelemből. Mead szerint a jacksoniak a falig is elmennek az amerikai győzelemért, hazafiasságuk pedig kulcsszerepet játszott a második világháborúban és a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után – ám az elhúzódó iraki háború kiábrándító fordulópontot jelentett, hisz a jacksoniak célja nem a nemzetépítés vagy a világ megváltása.

” a jeffersoniakhoz hasonlóan belföldre figyelnek, azonban a visszafogott nacionalizmus helyett annak harcias arcát képviselik. Mead szerint a jacksoniak a falig is elmennek az amerikai győzelemért, hazafiasságuk pedig kulcsszerepet játszott a második világháborúban és a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után – ám az elhúzódó iraki háború kiábrándító fordulópontot jelentett, hisz Végül a negyedik kategória a „wilsoni”, amely viszont hiszi, hogy világszerte terjeszthető a liberális és demokratikus értékrendszer, az Egyesült Államok pedig e feladat letéteményese. Nevét a demokrata Woodrow Wilsonról kapta, aki azt ígérte, „biztonságossá teszi a világot a demokrácia számára”, és az ENSZ elődjének tekintett Népszövetség ötletgazdája volt. De ide sorolhatjuk Bill Clinton külügyminiszterének, Madeleine Albrightnak a vízióját az „elengedhetetlen nemzetről” is.

Walter Russell Mead a jobboldali Hudson Institute 2019-es eseményén Jake Sullivannel, Joe Biden későbbi nemzetbiztonsági tanácsadójával. Fotó: Wikimedia Commons / Hudson Institute

Bár Mead tipológiája érdekesnek felettébb érdekes, de ahogy azt mások is kiemelik, nem igazán átfogó, korántsem tökéletes, és bevallottan nem teljesen eredeti. Ha hunyorítunk, a hamiltoniakat és a wilsoniakat az internacionalizmus realista, illetve idealista változatainak titulálhatnánk, míg a jacksoni és a jeffersoni látásmódot realista, valamint idealista nacionalistának.

Maga Mead is úgy tartja, hogy

Donald Trump külpolitikája a jacksoni tradíciót követi leginkább,

bár a MAGA-párti szavazótáborában akadnak jeffersoniak is.

Amikor Trump arról beszél, hogy nem akar háborút, az egy nagyon jacksoni elképzelés. […] Lehet bizonyos harciasságot sugározni, de valójában nem akar háborúkba kezdeni

– fejtette ki Mead a Wall Street Journalnek. Mint mondta, a jacksoniak „nem akarják a világot Amerika mintájára átszabni. Úgy gondolják, Amerika eltér a többi országtól. Egy jacksoni azt mondaná:

Mi Amerika vagyunk, és szeretjük magunkat. Nem hisszük, hogy mások lehetnek olyanok, mint mi. És hajlandóak vagyunk békén hagyni őket, hogy legyenek azok, akik, már amíg nem kötnek belénk.”

Emma Ashford a témába vágó elemzésében azt emeli ki, hogy Trump – a jacksoni mivoltából kifolyólag – nem igazán helyezhető el a külpolitikai gondolkodásban megszokott „beavatkozunk vagy elszigetelődünk” ellentét végpontjaiban. Ez részben abból fakad, hogy

a republikánus elnök szakított azzal a régóta tiszteletben tartott szabállyal, miszerint „ha valamit eltörünk, akkor kifizetjük”

– azaz korábban az a nézet uralkodott Washingtonban, hogy ha az USA beavatkozik, viselnie kell annak következményeit. De a jacksoniak ehelyett azzal érvelnek, hogy nincs azzal semmi baj, ha az USA összetör dolgokat, majd továbbáll – hangsúlyozza Ashford. Mint hozzáteszi:

a célzott támadások és a korlátozott beavatkozások sokkal előnyösebbek lehetnek a több évtizedes államépítésnél és az örök háborúknál, de ezeknek is megvannak a saját kockázataik.

Ashford szerint a potenciális rizikókhoz tartozik, hogy a limitált akciók nem oldják meg az adott külpolitikai probléma gyökerét, a súlyos eszkaláció elkerülése pedig múlik a megtámadott fél reakcióján is, ami nem feltétlenül borítékolható előre. A legnagyobb kockázat azonban abban rejlhet,

ha Trump túlzottan elbízza magát a sikeres akciók után, majd a diadalittasság meggondolatlanságot és túlzott vakmerőséget szülhet.

Egy „feleslegesen” elhúzódó vagy káoszba fulladó katonai fellépés esetében pedig akár saját hívei is elbizonytalanodhatnak. Trump jacksoni hozzáállásának ugyanakkor egyértelmű előnye, hogy valamiféle egyensúlyt tud teremteni a Republikánus Párt különböző vérmérsékletű, „héja” és „galamb” frakciói között.

Joggal nevezhetjük tehát Trump sajátos – máskor tranzakcionalistának vagy unilateralistának nevezett – külpolitikáját jacksoninak, és ez talán közelebb is visz minket ahhoz, hogy megértsük annak ellentmondásos természetét és működését. Bár Mead koncepciójában találni kivetnivalókat, az önmagában figyelemre méltó, hogy az olykor-olykor fellángoló, de lassan egy évszázada háttérbe szorult jacksonizmus letaszította a trónról a második világháború óta egyeduralkodó wilsoni és hamiltoni gondolkodást.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images