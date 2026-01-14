  • Megjelenítés
Túlélte az első bizalmatlansági szavazást a francia kormány
Túlélte az első bizalmatlansági szavazást a francia kormány

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök kormánya átvészelte a parlamentben tartott szerdai bizalmatlansági szavazást, amelyet az Engedetlen Franciaország (LFI) nevű baloldali párt nyújtott be az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur közötti átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ellen.

A bizalmatlansági indítványt összesen 256 képviselő támogatta, ami elmaradt a kormány megbuktatásához szükséges 288 szavazattól, így

a kabinet hivatalban maradhat.

A szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) ugyanezen ügyben szintén bizalmatlansági indítványt terjesztett be, amelyről a közeljövőben szavaz a nemzetgyűlés.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

