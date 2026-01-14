Túlélte az első bizalmatlansági szavazást a francia kormány

A bizalmatlansági indítványt összesen 256 képviselő támogatta, ami elmaradt a kormány megbuktatásához szükséges 288 szavazattól, így
a kabinet hivatalban maradhat.
A szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) ugyanezen ügyben szintén bizalmatlansági indítványt terjesztett be, amelyről a közeljövőben szavaz a nemzetgyűlés.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
