Valójában teljesen más okból kellhet Trumpnak Grönland, mint eddig tudni lehetett

Trump szerint a NATO is jóval ütőképesebb lenne, ha az északi-sarkköri sziget amerikai kézben volna, és bármi más megoldás elfogadhatatlannak nevezett. A washingtoni érvelésben
Grönland már nem egyszerűen sarkvidéki terület, hanem a teljes nyugati védelmi rendszer egyik kulcseleme.
Az elnök korábban azzal indokolta Grönland megszerzésének szükségességét, hogy a sziget vizein orosz és kínai hadihajók hemzsegnek. Ezt az állítást azonban két magas rangú észak-európai diplomata cáfolta. A NATO hírszerzési tájékoztatóihoz hozzáférő tisztségviselők szerint nincs bizonyíték arra, hogy orosz vagy kínai felszíni egységek vagy tengeralattjárók működnének Grönland térségében. A norvég külügyminiszter is megerősítette, hogy a sziget közelében jelenleg minimális az orosz és a kínai katonai aktivitás.
Mindez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Grönland stratégiailag érdektelen lenne. A sziget az Egyesült Államok és Oroszország között helyezkedik el, ezért régóta kulcsfontosságú térségnek számít az amerikai biztonságpolitikában. Ráadásul bővelkedik kiaknázatlan természeti kincsekben: kőolaj- és földgázkészletei mellett jelentős ritkaföldfém-, urán-, lítium- és kobaltlelőhelyeket rejt. A ritkaföldfémek iránti globális keresletet ma nagyrészt Kína elégíti ki, az Egyesült Államok pedig szeretne csökkenteni e függőségén.
Az amerikai érdeklődés mögött a Kínával és Oroszországgal folytatott új űrverseny is meghúzódik. Az űr egyre inkább a hadviselés meghatározó színterévé válik, amire az ukrajnai háború és a tavalyi indiai–pakisztáni összecsapások is rávilágítottak. Az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és India egyaránt fejleszt műholdromboló fegyvereket, és folyamatosan bővíti űrképességeit. Ha Oroszország rakétatámadást indítana az Egyesült Államok ellen, a lövedékek nagy valószínűséggel Grönland felett haladnának át. Ez teszi a szigetet ideális helyszínné amerikai rakétaelfogó rendszerek telepítésére a Aranykupola program keretében – értékeli a helyzetet Marion Messmer, a londoni Chatham House nemzetközi biztonsági programjának igazgatója. Az elképzelésről itt írunk bővebben:
Pippa Malmgren, George W. Bush egykori gazdasági tanácsadója szerint az űr korlátlan energiát, erőforrásokat és globális internetkapcsolatot kínál, és ebben az északi-sarkvidék kulcsszerepet játszik. A pólusok felett keringő műholdak minden pályaforduló során áthaladnak az északi térség felett, ezért az itt létesített földi állomások létfontosságúak a műholdflották irányításában és a kommunikáció fenntartásában. A norvégiai Svalbard szigetcsoport eddig ideális helyszín volt az ilyen állomások számára, ám a tenger alatti internetkábelek elleni célzott támadások miatt egyre sebezhetőbbé válik. Emiatt az amerikaiak nem akarnak kizárólag Svalbardra hagyatkozni. A grönlandi Pituffik bázis – mint a második legfontosabb űrállomás – stratégiai jelentősége felbecsülhetetlen, különösen azért, mert az Egyesült Államokhoz közelebb fekszik, és így könnyebben védhető.
Malmgren szerint a Fehér Ház azért törekszik nagyobb szuverenitásra Grönland felett, mert nem bízik abban, hogy Európa hosszú távon megbízható biztonságpolitikai partner marad. Washingtonban egyre inkább az a meggyőződés uralkodik, hogy az amerikaiaknak saját erőből kell gondoskodniuk biztonságukról. Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei így korántsem üres szólamok:
az elnök eltökélten igyekszik megerősíteni Amerika sarkvidéki pozícióit.
