Befutott a lista: az iráni elit és egy globális olajcsempész-hálózat Trump új szankcióinak célkeresztjében

A Trump-kormányzat átfogó támadást indított az iráni rezsim pénzcsapjai és politikai elitje ellen. A lista nemcsak az olajkereskedelmet bonyolító fedőcégeket, hanem az Iráni Forradalmi Gárda parancsnokait és az ország egyik legbefolyásosabb politikusát, Ali Larijanit is célba vette.

A szankciós csomag politikailag legfajsúlyosabb eleme Ali Larijani felvétele a feketelistára. A hivatalos indoklás szerint Larijani közvetlenül Ali Hámenei legfelsőbb vezetőhöz köthető. Ez a lépés egyértelmű üzenet Teherán legfelsőbb politikai köreinek.

A lista másik jelentős részét olyan

kereskedelmi és szállítmányozási vállalatok teszik ki, amelyek az amerikai hatóságok szerint az iráni olaj- és petrolkémiai termékek illegális exportját segítik.

A hálózat központja az Egyesült Arab Emírségek, de a szálak egészen Londonig és Szingapúrig érnek.

A gazdasági nyomásgyakorlás mellett a szankciók az iráni lakosság elleni erőszakért felelős vezetőket is büntetik. Az emberi jogi jogsértések miatt több magas rangú parancsnok került fel a listára a Forradalmi Gárda és a Rendfenntartó Erők szervezetéből.

Ez a lista a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett személyek és cégek minden amerikai érdekeltségű vagyonát befagyasztják, és másodlagos szankciókkal sújtható minden olyan külföldi szereplő is, aki üzleti kapcsolatba lép velük.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images